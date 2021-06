„Musimy odrobić lekcję jako państwo akurat w tym obszarze związanym z komunikacją. Zagrożenie cyberprzestępczością, jest zagrożeniem wynikającym z dynamiki zmian w tym obszarze” – tak Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny skomentował ostatnie cyberataki na polskich urzędników. Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM zaznaczył, że fakt, iż „obce służby, w tym rosyjskie, są niezwykle aktywne i prowadzą działalność przestępczą nie jest niczym nowym”.

Zbigniew Ziobro / Rafał Guz / PAP

Wideo youtube

Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM był minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Polityk poinformował, że prokuratura podjęła już postępowanie w sprawie ostatnich cyberataków na polskich urzędników i zleciła czynności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



Jeżeli jest mowa o zagrożeniu ze strony obcego państwa, które użyło przestępczych metod, by inwigilować polskich polityków, nie tylko rządzących, ale też i opozycję to są to informacje na tyle poważne, że zasługują na intensywne, profesjonalne śledztwo - zaznaczył Ziobro.



To jest powód do wyciągania wniosków, jeśli chodzi o profesjonalne działanie polskiego państwa na różnych obszarach. Jeżeli chodzi o komunikację osób pełniących ważne funkcje publiczne to ona od lat jest na podobnym poziomie. Mam wrażenie, że na tej samej zasadzie kontakty utrzymywały ze sobą różne ekipy, również rządowe. Myślę, że to doświadczenie, które jest za nami, będzie powodem do wyciągnięcia wniosków, zarówno przez rządzących, jak i opozycję - dodał.



Krzysztof Ziemiec dopytywał swojego gościa także o to, do czego potrzebne jest mu konto na Telegramie.

Ja na pewno nie posługuję się Telegramem. Jeżeli chodzi o sferę PR-u to moi asystenci zajmują się niektórymi kontami, które mogą być kojarzone ze mną - wyjaśnił minister.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pełna treść rozmowy.