"Liczymy na to, że środki z KPO do Polski trafią, bo Polska zrealizowała oczekiwania Komisji Europejskiej i na poziomie dyskusji eksperckiej cały czas te uzgodnienia trwają" - mówiła w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Podkreśliła, że środki z Krajowego Planu Odbudowy to "bardzo ważne pieniądze", bo dotyczą inwestycji w energetykę i digitalizację. "Te projekty są już realizowane, prefinansowane z Polskiego Funduszu Rozwoju, ze środków, które pochodzą jako zwrot z pomocy tarczowej" - mówiła.

Magdalena Rzeczkowska / Marcin Obara / PAP

Pytana o rosnące ceny energii, Rzeczkowska powiedziała, że rząd prowadzi działania mające na celu złagodzenie podwyżek. Dodała, że dużo zależy od decyzji na poziomie unijnym. "Są propozycje Komisji Europejskiej, są też propozycje Polski. My się domagamy przede wszystkim zmiany polityki w zakresie uprawnień do emisji CO2. Bardzo ważne jest limitowanie poziomu cen gazu, bo ceny gazu przekładają się na ceny energii, i również opracowanie mechanizmów powodujących, że ceny energii wyliczane są w oparciu o koszty produkcji, wytworzenia" - dodała. Na poziomie lokalnym, polskim rząd dyskutuje nad "tarczą solidarnościową". "To jest propozycja, pewne analizy w jaki sposób można ustabilizować taryfy. Mówimy przede wszystkim o wsparciu dla gospodarstw domowych, ale też podmiotów wrażliwych - szpitale, szkoły, obszar działania samorządów terytorialnych. Tu jest pomysł taki, by na pewnym poziomie utrzymać taryfy, ale jednocześnie zachęcić do oszczędzania" - mówiła. Krzysztof Ziemiec zapytał także o kwestię finansowania szeregu tych wszystkich rozwiązań. "Jest na stole unijnym propozycja podatku od nadmiarowych zysków. Tu jednak trzeba być ostrożnym, bo pozbawienie firm energetycznych pieniędzy oznacza mniejsze inwestycje w przyszłości, a tego, czego byśmy nie chcieli, to zatrzymania transformacji energetycznej" - mówiła minister finansów.