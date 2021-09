Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie abp Wojciech Polak. W niedziele odbędą się uroczystości beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. W przeddzień tego wydarzenia, Prymasa Polski zapytamy o to, jakie znaczenia ma to dla Kościoła katolickiego. Co Polacy mogą wynieść z nauk kard. Wyszyńskiego? Czy minister edukacji Przemysław Czarnek ma rację mówiąc, że do szkół powinno wprowadzić się więcej nauki przyszłego błogosławionego? O to wszystko zapyta Krzysztof Ziemiec tuż po 8:30.

Abp Wojciech Polak /Michał Dukaczewski /Archiwum RMF FM

