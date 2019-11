Nie możemy unikać naszej odpowiedzialności jeśli chodzi o klimat – mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, minister ds. klimatu Michał Kurtyka. „Mamy przed sobą potężną zmianę cywilizacyjną jeżeli chodzi o nas stosunek wobec zasobów naszej planety. Dotychczasowy sposób rozwoju, jaki był prowadzony, był bardzo ekstensywny - myśmy bardzo lekką ręką gospodarzyli zasobami planety, czy to chodzi o wodę, czy o kopaliny, czy zanieczyszczenie powietrza” – podkreślał. Zaznaczył także, że rola nowego resortu jest dla niego „absolutnie centralna”. „Podniesienie jakości naszego życia jest w DNA ministerstwa. Jesteśmy tym resortem, który jest blisko wyzwań każdego człowieka” – zapewniał.

Wideo youtube

Niewątpliwie dostrzegamy anomalię i nieregularności pogodowe, które są efektem wielu różnych zmian klimatycznych. Mamy podgrzewanie części planety, mamy zmianę prądów morskich - mówił Kurtyka.

Pytany o Gretę Thunberg i młodzieżowe demonstracje klimatyczne, minister ds. klimatu przypomniał, że "ona swoją podróż zaczynała na COP24 w Katowicach". Ja ją tam zaprosiłem. Mówiła wtedy, że niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań - powiedział. Młodzi mają zawsze pewien przywilej takiego przekazu, który może z naszej perspektywy wyglądać jako uproszczony albo nawet irytować, nie mniej jednak sama obecność młodych jest ważna - podkreślił.

Szef resortu klimatycznego podkreślił także, że problem smogowy to "smutna rzeczywistość dziedzictwa, z którym startuje". To jest ponad 3 miliony domów, ponad 4 miliony systemów ciepłowniczych. Żeby je zmienić potrzebujemy konkretnej polityki - mówił. Dodał, że obecnie prowadzona jest także dyskusja na forum unijnym, zwłaszcza w kwestii środków na polską zmianę klimatyczną. Moją rolą będzie również bycie takim adwokatem naszych wyzwań w kontekście budżetu unijnego - podkreślił.

Dopytywany o problematykę smogu, powiedział, że "chciałby, żeby za cztery lata na mapie Europy Polska nie wyróżniała się najgorszą jakością powietrza".

POSŁUCHAJ ROZMOWY KRZYSZTOFA ZIEMCA Z MICHAŁEM KURTYKĄ Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Krzysztof Ziemiec, RMF FM: Michał Kurtyka, minister klimatu, uśmiechnięty zadowolony, bo taki mamy klimat w studiu. Wcześniej było ministerstwo ochrony środowiska, dzisiaj są dwa, po tym nowym rozdaniu w rządzie, pan jest odpowiedzialny za klimat, drugi kolega za środowisko. Po co ten rozdział? Po to, żeby była dwa stanowiska? Żeby więcej osób mogło pracować, zarabiać?

Michał Kurtyka: Sensu stricto to było ministerstwo środowiska. Ministerstwo ochrony środowiska było jeszcze wcześniej. My z ministerstwa środowiska dokonaliśmy tego podziału. On jest naturalny, jeżeli popatrzymy na agendę międzynarodowa. Proszę zauważyć, że nowa Komisja Europejska i pan przewodnicząca Ursula von der Leyen, postawiła bardzo wysoki priorytet, jeżeli chodzi o ewolucję Europy w kierunku tego, nazwała "nowym, zielonym ładem". To jest oczywiście bardzo pojemne sformułowanie, ale gdzieś tam na horyzoncie jest idea osiągnięcia przez Unię Europejską, przez wszystkie nasze kraje, tzw. neutralności klimatycznej, czyli chcielibyśmy zrównoważyć emisję z pochłanianiem.

Krótko mówiąc, to jest po prostu wymóg czasów. Koniec, kropka. Nie ma co dyskutować.

Myślę, że nawet coś więcej. Dlatego, że - jak pan wie- w naszej debacie krajowej tematyka klimatu bardzo mocno rośnie na znaczeniu. To jest dla mnie też ważne, ponieważ byłem prezydentem Światowej Konferencji Klimatycznej. W zeszłym roku prowadziłem konferencję w Katowicach - Szczyt Klimatyczny. Myślę, że ten - trzeci organizowany przez Polskę - szczyt, doprowadził do tego, że nastąpiła pewnego typu zmiana nastawienia w stosunku do problematyki klimatycznej, ale też szeroko pojętej ekologicznej. Nadanie priorytetu tym wyzwaniom przez pana premiera w nowym rządzie, poprzez to, że pojawia się ministerstwo klimatu, które wywyższa te wszystkie kwestie, nadając im rangę priorytetu na poziomie rządowym jest chyba naturalnym.

Użył pan słowa "priorytet". Wczoraj premier mówił, że celem jego rządu jest uczynieniem z Polski kraju najlepszego do życia w Europie. To ja pana pytam - z punktu pana widzenia resortu. Co jest dla pana najważniejszym celem, co by pan chciał w tych czterech latach osiągnąć?

My mamy przed sobą potężną zmianę cywilizacyjną, jeżeli chodzi o nasz stosunek wobec zasobów naszej planety. Dotychczasowy sposób rozwoju, jaki był prowadzony, był bardzo intensywny. Myśmy bardzo lekką ręką gospodarzyli zasobami planety, czy to chodzi o wodę, czy to chodzi o kopaliny, czy to chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Natomiast dzisiaj rośnie świadomość, że ten przyszły rozwój nie jest możliwy. W tym kontekście ja postrzegam rolę ministerstwa klimatu, jako absolutnie centralną. Podniesienie jakości naszego życia jest w DNA ministerstwa klimatu. Jesteśmy tym ministerstwem, który jest bardzo blisko wyzwań prawdziwego, każdego człowieka.

To ja konkretnie spytam, co zrobić, żeby było lepiej (jeśli chodzi o problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce - przyp. RMF24.pl)?

Niestety to jest smutna rzeczywistość dziedzictwa, z którym stratujemy. Przypomnijmy, że problematyka smogu, to nie jest rzecz, która pojawiła się "deus ex machina" przed rokiem, przed dwoma miesiącami. To jest pewne dziedzictwo przeszłości, pewnego zaniedbania, które charakteryzowało komunizm.

Tych czasów już dawno nie ma, te czasy PRL-u już dawno zginęły. Tego ciężkiego przemysłu nie ma, zupełnie jest inny klimat. A nadal te polskie miasta

(mają zanieczyszczone powietrze - przy. RMF24.pl): Opoczno, Żywiec, Rybnik, Pszczyna, Kraków, Nowa Ruda, Nowy Sącz, Proszowice, Godów, Wodzisław Śląski, Pleszew, Bielsko-Biała, Sucha Beskidzka - mógłbym mnożyć. To jest po prostu potworne.

Niestety spośród nich wiele, to są miejscowości, które byśmy chcieli traktować jako uzdrowiskowe. A wtedy, kiedy ma tam przyjeżdżamy jako do miejscowości uzdrowiskowej, czyli np. w zimie, akurat paradoksalnie to powietrze jest najgorsze.

Czy jest szansa, że kiedy spotkamy się za cztery lata tu w studiu, pan pokaże mi taką mapkę, że połowy tych miast nie ma już na niej? (chodzi o mapę polskich miast, gdzie jest najgorszy stan powietrza - przyp. RMF24.pl)

Bardzo bym chciał, natomiast mam też świadomość, że wyzwanie tu jest bardzo materialne. To jest ponad 3 mln domów indywidualnych w Polsce, to jest ponad 400 systemów ciepłowniczych. Żeby coś zmienić musimy mieć bardzo jasną, bardzo konkretną politykę. Ja tą politykę bardzo chętnie zrobię. Natomiast mamy również dyskusję na temat środków do przeprowadzenia tej transformacji. I tutaj mamy bezprecedensowy - jeżeli chodzi o skalę środków - program "Czyste powietrze". Ale mamy również dyskusję wewnątrz Unii Europejskiej na temat nowego budżetu unijnego 2020-2027 i moją rolą będzie również bycie adwokatem naszych wyzwań w kontekście budżetu unijnego i solidarności europejskiej.

Z tym "Czystym powietrzem" to chyba tak nie końca wyszło, ale o tym może już w intrenecie porozmawiamy. Ja mam tutaj grafikę pokazującą ile plastiku zużywa administracja rządowa. To jest prawie 40 tys. kilogramów rocznie plastikowych torebek, sztućców. Jaka jest szansa, żeby tego też nie było za rok? O połowę albo jeszcze więcej.

Ja jestem bardzo mocno uwrażliwiony na tę problematykę, ponieważ bylem twarzą Międzynarodowej Konwencji ds. Zmian Klimatu. Tam bardzo dużo dyskutowaliśmy na temat tego, jak w praktyce dawać przykład, jeżeli chodzi o administrację, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych wielkich ciał. Jak rozmawiałem z moimi kolegami w ministerstwie odpowiedzieli mi: Tak, my możemy też dołożyć się swoją skromną - nie cegiełkę w tym przypadku - siateczką. (Bawełniane - przyp. RMF24.pl) można wykorzystać ją na różne sposoby.

Ale nie robił pan tego sam? Czy żona?

Niestety, przecenia pan moje możliwości manualne, ale małżonka jest pod tym względem dużo bardziej uwrażliwiona.

I chce pan powiedzieć, że u pana w ministerstwie wszyscy używają takich siateczek, idąc na zakupy?

Ja jestem bardzo dumny, obejmując ten resort i z większości pracowników obecnego ministerstwa, dlatego, że to są ludzie niesłychanie świadomi i niesłychanie zaangażowani. Wielu z nich przyjeżdża na rowerach i wielu z nich swoim codziennym życiem świadczy.



Wkrótce cała treść rozmowy.