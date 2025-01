Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski będzie w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Porozmawiamy m.in. kampanii wyborczej; zapytamy o kampanię kandydatki Lewicy. Porozmawiamy także o ochronie wyborów przed cyberzagrożeniami.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski / Marcin Suchmiel / RMF24

Wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego zapytamy o zagrożenia dla bezpieczeństwa wyborów prezydenckich w Polsce. Porozmawiamy o tym, jak może wyglądać plan rządu na ochronę przed cyberzagrożeniami.

Z ministrem cyfryzacji porozmawiamy także o ograniczeniu Polsce przez USA dostępu do najbardziej zaawansowanego sprzętu wykorzystywanego do rozwijania sztucznej inteligencji. Czy jako wierny sojusznik jesteśmy traktowani przez USA jako kraj drugiej kategorii?

