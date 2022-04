"Takie sformułowania po 7 latach sprawowania rządów, po 12 latach od katastrofy, brzmią niewiarygodnie - to jest najdelikatniej jak można powiedzieć" - tak Władysław Kosiniak-Kamysz, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, skomentował wczorajszą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w mediach publicznych, że nie ma wątpliwości, iż w 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku był zamach. "Takie hasła mają teraz na pewno przestrzeń, ale czy one oparte są o prawdę, czy o to że wybuchła wojna w Ukrainie? Dlatego te hasła padają, bo Zełenski wspomniał to w parlamencie polskim, czy dlatego że coś odkryto?" - mówił w RMF FM Kosiniak-Kamysz.

Wideo youtube

Gdyby coś odkryto, to raport Macierewicza, który był prezentowany kilka miesięcy temu, wzbudziłby jakieś zainteresowanie, a nikt o tym nie słyszy, nic nie mówi. Prezes Kaczyński w ostatnich miesiącach nie poruszył tej sprawy. Szukajmy tego co łączy, a nie tego co dzieli, także w tej katastrofie - wspólna pamięć, szacunek do dokonań - podkreślał prezes PSL.

Krzysztof Ziemiec dopytywał swojego gościa o receptę PSL na drożyznę. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że bardzo ważne jest odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jego zdaniem jest ogromna szansa na to, tylko trzeba trochę dobrej woli ze strony rządzących. Jest ustawa prezydenta likwidująca Izbę Dyscyplinarną, poparliśmy ją w pierwszym czytaniu, po to by zgłosić poprawki, które umożliwiają odblokowanie tych środków. To się może stać podczas wizyty pani przewodniczącej KE. Jeżeli będzie przyjęta ta ustawa z naszymi poprawkami, to mam prawie 100 proc. pewności, że tak będzie. Jeżeli nie będzie tej ustawy, to droga jest dużo trudniejsza. Środki z Europy są potrzebne, żeby były inwestycje na poziomie 25 proc., które gwarantują rozwój gospodarczy - zauważył prezes PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też, że konieczne są dopłaty do nawozów, które są bardzo drogie, a bez nich plony będą dużo niższe. Dopłaty do nawozów - ale nie do hektara, ale do tony, żeby trafiło to do wszystkich rolników. Propozycja rządu wyklucza 50 proc. upraw w Polsce, bo wiele terenów jest dzierżawionych, kto inny bierze dopłaty, kto inny uprawia ziemię. Te pieniądze już powinny trafić i pomoc w zakupie powinna być natychmiast - mówił gość Krzysztofa Ziemca.

Polska musi być silna żywnościowo, jest spichlerzem, może być jeszcze większym spichlerzem Europy, ale nie wolno wykluczać ani małych gospodarstw, ani dyskryminować dużych gospodarstw. Trzeba pomóc na rynku nawozów, żeby za pół roku chleb nie był za 10 zł - ostrzegał

Dopytywany o to, czy w tym roku możliwe są wcześniejsze wybory, prezes PSL stwierdził krótko: "Nie sądzę". Ale to nie znaczy, że nie trzeba być na nie gotowym - dodał.

