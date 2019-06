"Do końca przyszłego tygodnia będą podjęte decyzje. Wydaje mi się, że to naturalne, bo tak wiele nas łączy, współpraca jest dobra, razem będziemy silniejsi" - mówi Gość Krzysztof Ziemca polityk PO i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska pytana o to, czy dojdzie do zjednoczenia Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Stwierdza, że Nowoczesna sama musi dobie poradzić z problemem długów. "Długi to są długi. (...) To dla każdego ugrupowania bardzo trudne sprawy, bo odpowiedzialność za pieniądze, które się bierze w kampanii, jest bardzo duża".

Polityk PO była pytana także o to, czy pójdzie na dzisiejszą Paradę Równości w Warszawie.



Nie idę na Paradę Równości, ale dobrze, że w Warszawie ona się dziś odbywa. Mam nadzieję tylko, że uczestnicy i ci, którzy będą ją obserwować, zachowają się z szacunkiem wobec siebie - mówi Gość Krzysztofa Ziemca. Ja nigdy nie chodziłam na Parady Równości. Uważam, że każdy ma prawo do wyboru. Dobrze, że Warszawa daje swoim mieszkańcom szansę na taką paradę, to dobra decyzja, ale każdy wybiera miejsce, w którym chce być - dodaje. Komentuje też fakt, że w sobotniej paradzie będzie uczestniczył prezydent stolicy: To sygnał, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, który chce, by wszyscy się czuli w tym mieście dobrze.

Krzysztof Ziemiec: Piękny i ważny dzień przed nami, z wielu powodów. Pogoda to jeden z nich, posiedzenie ważnego gremium politycznego Platformy i Nowoczesnej to drugie - ale pierwsze to też Parada Równości w Warszawie. Idzie pani?

Małgorzata Kidawa-Błońska: Nie, nie idę. Ale dobrze, że w Warszawie odbywa się ta Parada. Mam nadzieję tylko, że i uczestnicy Parady, i ci, którzy będą ją obserwować, zachowają się z szacunkiem jedni dla drugich, bo wtedy to ma sens. Parada Równości jest po to, żeby ludzie się szanowali nawzajem. Więc liczę na to, że taka ta Parada będzie: wesoła, radosna, ale wszyscy - i ci na Paradzie, i ci wokół - będą darzyli się szacunkiem.

A pani nieobecność będzie taką nieobecnością polityczną?

Ja nigdy nie chodziłam na Parady Równości. Uważam, że każdy ma prawo do wyboru i dobrze, że Warszawa daje swoim mieszkańcom szansę na taką Paradę - to jest dobra decyzja - ale każdy wybiera to miejsce, w którym chce być.

Obecność prezydenta Trzaskowskiego - bo to pierwszy prezydent Warszawy, który będzie szedł w Paradzie - będzie dobrym rozwiązaniem?

Ja uważam, że prezydent powinien być tam, gdzie są ludzie, którzy oczekują tego, że będą w jakiś sposób mieli wsparcie, że będą się czuli bezpiecznie przy takim czy innym włodarzu - i to jest taki sygnał, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, który chce, żeby wszyscy w naszym mieście czuli się dobrze.

Ważny dzień dla państwa, politycznie: posiedzenie wspólne Rady Krajowej i Nowoczesnej, i Platformy Obywatelskiej. Co będzie ważniejsze: zjednoczenie czy rozliczenie?

Najważniejsze będą plany na przyszłość, bo tak naprawdę do wyborów sto trzydzieści parę dni, tak że to już jest bardzo mało czasu. I ponieważ z Nowoczesną współpracujemy cały czas w Sejmie, pracowaliśmy razem w koalicji samorządowej (mowa o Koalicji Obywatelskiej, stworzonej przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi - przyp. RMF), w Koalicji Europejskiej, współpracują nasze kluby, więc czas na zacieśnianie tej współpracy i wyznaczenie sobie mapy drogowej na najbliższe dni - bo zanim ogłosimy listy (wyborcze), zanim powiemy, kto startuje i jak szeroka będzie nasza koalicja, ważne, żeby już właściwie od dzisiaj zacząć pracować dalej i kontynuować to, co robiliśmy, w terenie.

Ale będzie to zjednoczenie czy go nie będzie?

Do końca przyszłego tygodnia będą podjęte decyzje. Wydaje mi się, że to jest naturalne, ponieważ tak wiele nas łączy i ta współpraca jest dobra, że razem będziemy silniejsi.

A co wtedy z długami? To też jest istotne pytanie. Przejdą na Platformę jako silniejsze i bogatsze ugrupowanie?

No nie, nie, nie. Długi to są długi. Każdy podejmuje decyzje. To są dla każdego ugrupowania bardzo trudne sprawy, bo rzeczywiście odpowiedzialność za pieniądze, które się bierze w kampanii, jest bardzo duża. Z tym problemem Nowoczesna musi sobie poradzić.