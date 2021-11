"To ważne słowa. To pokazuje, że Stany Zjednoczone bardzo uważnie przyglądają się temu, co się dzieje w naszym regionie, co więcej - są gotowe działać" - mówił Gość Krzysztofa w RMF FM - minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, komentując pierwszą publiczną wypowiedź prezydenta USA Joe Bidena o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. "Mamy zapowiedź sankcji amerykańskich na Białoruś, mamy bardzo dużą aktywność amerykańską w relacjach z Rosją. W ostatnich dniach w Rosji miała miejsce wizyta Centralnej Agencji Wywiadowczej, który spotykał się z szefami rosyjskich służb specjalnych i przekazywał im pewne przesłanie" - relacjonował.

