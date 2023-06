Już za kilka godzin na Dolnym Śląsku dojdzie do prekampanijnego pojedynku na wiece między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. O tym, co usłyszymy dziś w Bogatyni, do której zjadą działacze i sympatycy partii rządzącej, porozmawiamy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Krzysztof Ziemiec zapyta też lidera PiS, jaka ma być jego nowa rola po środowym powrocie do rządu, a także dlaczego ustąpić ze swych stanowisk musieli wszyscy dotychczasowi wicepremierzy.

Jarosław Kaczyński / Archiwum RMF FM Na dzisiejszą rozmowę z cyklu "Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM" - ostatnią w tym sezonie - zapraszamy tuż po 8:30