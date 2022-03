"Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego była nieprzemyślana i nieskonsultowana z naszymi sojusznikami w NATO i Unii Europejskiej i natychmiast spotkała się z reakcją. Na tym nie polega skuteczna dyplomacja" - powiedział gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, komentując propozycję Kaczyńskiego, który zaproponował w Kijowie, by NATO wysłało do Ukrainy pokojową misję.

Wideo youtube

Ważne jest, żeby Sojusz Północnoatlantycki mówił jednym głosem. W dyplomacji jest tak, że zanim się coś wymyśli i ogłosi, to trzeba to przedyskutować z sojusznikami. W NATO głos decydujący mają Amerykanie i wszyscy wiemy, jaka była ich reakcja na tę nieprzemyślaną wypowiedź. Mam nadzieję, że to skłoni polskie władze, by rozmawiać z naszymi sojusznikami w Waszyngtonie, Brukseli, Berlinie czy Paryżu zanim takie pomysły będą ogłaszane - dodał poseł opozycji.