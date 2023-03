"Grożą nam bardzo niebezpieczne, koalicyjne rządy Konfederacji z PiS-em. Oddanie głosu na Konfederację to jest umacnianie władzy PiS-u" - mówił w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. "Można przybierać ładną, atrakcyjną, nową twarz Sławka Mentzena, ale Konfederacja to ugrupowanie prorosyjskie z Braunem i Korwinem na czele" - przekonywał Gość Krzysztofa Ziemca, komentując widoczny w ostatnich sondażach wzrost poparcia dla Konfederacji.

Podstawowy problem, jeśli chodzi o Konfederację, to podejście do wolności. Dla nich podejście do wolności kończy się w momencie, kiedy kobieta ma samodzielnie dokonać wyboru, mówimy o mniejszościach, mówimy o tym, że trzeba wspierać słabszych - wyliczał Borys Budka w RMF FM. Państwo w dzisiejszych czasach nie może ludzi zostawiać samych sobie. To jest mit, że państwo jest silne, kiedy nikomu nie pomaga, kiedy każdy sobie sam radzi. To nie XIX-wieczne doktryny liberalne dzisiaj mogą wygrać. Klasyczny ultraliberalizm nie sprawdził się - ocenił poseł Platformy Obywatelskiej.

Ważne jest, by pokazywać prawdziwe oblicze naszych przeciwników. Jeżeli ktoś ceni wolność, cieszy się z tego, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej, wie, że to człowiek i jego wybór jest najważniejszy, to z pewnością nie będzie głosował na koalicję PiS-u z Konfederacją - przekonywał gość Krzysztofa Ziemca.

Budka przyznał w RMF FM, że PO podziela kilka postulatów Konfederacji - m.in. dot. prostoty podatkowej i podejścia państwa do przedsiębiorców.

Krzysztof Ziemiec pytał też swojego gościa o ogłoszony przez Donalda Tuska pomysł wprowadzenia "babciowego" w wysokości 1500 zł. Jest on źle oceniany nie tylko przez PiS. Krytycznie na temat tego typu postulatów w internetowym Radiu RMF24 wypowiedział się w piątek były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz.

U nas dyskusja prawie bez wyjątku toczy się na polu wydatków, kto da więcej. Mamy perspektywę stagnacji. Nie przypominam sobie tak demagogicznej kampanii po 1989 roku. Jeżeli ktoś uważa, że wzrost wydatków da automatyczny wzrost dobrobytu, a nie wzrost inflacji, będzie ogłupiony. Uważam, że politycy nie powinni oszukiwać ludzi - podkreślał w rozmowie z Tomaszem Weryńskim prof. Leszek Balcerowicz.

To coś, co daje możliwość powrotu na rynek pracy, a więc możliwość pobudzenia wzrostu gospodarczego. To nie jest pieniądz, który jest dawany za nic - bronił "babciowego" Borys Budka. Wiemy doskonale, że trzeba wspierać możliwość łączenia pracy zawodowej i rodzicielstwa. Kiedy rządziliśmy, wydłużyliśmy urlop rodzicielski do roku. Zbudowaliśmy ponad 5,5 tys. żłobków i przedszkoli - wyliczał.