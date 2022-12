"Nie sądzę, że przed świętami będziemy mieć porozumienie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy" - mówi w Rozmowie w południe w RMF FM Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. "Jeżeli mówimy o porozumieniu z Komisją Europejską - to jest to perspektywa lekko dłuższa. (...) Zakładam, że to styczeń będzie rozstrzygający. Ale czy to będzie finalizacja czy zaawansowany poziom - to tutaj bym tego nie rozstrzygał" - dodaje.

Waldemar Buda / Albert Zawada / PAP Kiedy mogłyby zostać wypłacone Polsce środki z KPO w wysokości ok. 35 mld euro? "Dobrze byłoby, gdyby w pierwszym kwartale 2023 roku. Wszyscy wyczekujemy tej decyzji, zakładam, ze ona się pojawi. Zeszło powietrze ze strony Komisji Europejskiej, która już bardzo pragmatycznie podchodzi do dyskusji".

Wkrótce więcej na ten temat Wideo youtube