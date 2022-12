"Będziemy składać wnioski o płatność z KPO przy realizacji kolejnych kamieni milowych. Do ustalenia formalności zostały dni, a do złożenia wniosku pewnie tygodnie" - mówił wiceminister finansów Artur Soboń. "Weto w każdej sprawie jest guzikiem atomowym i opcją ostateczną" - powiedział gość Mariusza Piekarskiego w Rozmowie w południe w RMF FM, pytany o ewentualne weto Polski w Brukseli.

Soboń zaprzeczył, by Polski Związek Piłki Nożnej mógł zostać zwolniony od podatku w związku z pieniędzmi zarobionymi przez polskich piłkarzy na mundialu. To już ok. 40 mln zł. Ciekawy pomysł. Zobaczymy, jak będzie w meczu z Francją. Póki co nie ma takiego planu i też gra nie zachęca do takich gestów - powiedział.

A co z pieniędzmi z KPO? Z Komisją Europejską o pieniądze nie walczymy, ale uzgadniamy wszystkie formalności związane z pierwszym wnioskiem o płatność. Te formalności to tzw. protokół ustaleń operacyjnych. Dwie strony muszą się podpisać. To jest kilkaset stron, w których określamy, w jaki sposób będziemy mierzyć, ważyć i sprawdzać kamienie milowe i wszystkie reformy i inwestycje, jakie zapisaliśmy w naszym programie odbudowy. Jak dwie strony się pod tym podpiszą, będziemy mogli składać pierwszy wniosek o płatność. Jeszcze osiem państw ma tego rodzaju protokół do uzgodnienia, zanim pójdą pierwsze wnioski o płatność - tłumaczył Soboń.

Wiceminister zapewniał, że Polska jest na dobrej drodze do wypełnienia kamieni milowych. Jeśliby sprawdzać dzisiaj całość, a tak przecież nikt nie robi, bo transzami składa się wnioski o płatność, dostalibyśmy część tych pieniędzy. Powiedziałbym nawet dużą część. Będziemy składać te wnioski o płatność przy realizacji kolejnych kamieni milowych. Do ustalenia tych formalności zostały dni, a do złożenia wniosku pewnie tygodnie - powiedział.

Soboń nie zgodził się, że Zbigniew Ziobro jest hamulcowym dla wpływu pieniędzy z polskiego KPO. Zbigniew Ziobro ma w tej sprawie dość wyraźne przekonania. Co więcej artykułuje je w sposób, w który nawet wyolbrzymia to na potrzeby debaty publicznej, ale nie on jest przyczyną, że te pieniądze nie są w tej chwili częścią naszego budżetu - zaznaczył.

Czy Polska użyje weta wobec nowej dyrektywy unijnej ograniczającej zachęty inwestycyjne w Polsce, a także wobec planu obciążenia Polski miliardami dodatkowej składki do unijnego budżetu? Postuluje to Ministerstwo Sprawiedliwości. Weto w każdej sprawie jest guzikiem atomowym i opcją ostateczną. Jeśli nawet mielibyśmy kiedykolwiek korzystać z opcji najbardziej radykalnej, zawsze warto sprawdzić, czy istnieją jakieś pośrednie, mniej radykalne po to, aby osiągnąć te cele. Ale weto zawsze jest możliwe - odpowiedział Soboń.

Weto to jest dobra, sprawdzona droga, ale do zakończenia rozmów. A nie ma żadnego powodu, abyśmy w tej sprawie zakończyli dialog z Komisją Europejską - podkreślił Soboń.