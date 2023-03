Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras, któremu Donald Tusk powierzył niedawno organizację "Obywatelskiej kontroli wyborów".

Sławomir Nitras / Jakub Rutka / RMF FM

"Mamy w naszych szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć" - mówił wówczas lider Platformy. Ilu przyszłych mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych udało się do tej pory znaleźć Nitrasowi? Czy opozycja zdoła umieścić swych zaufanych ludzi we wszystkich obwodach, również w tych najmniejszych miejscowościach? Na jakie możliwe nieprawidłowości przy liczeniu głosów w komisjach nastawiają się politycy Koalicji Obywatelskiej? To pytania, które Roch Kowalski zada swojemu gościowi.

Sławomira Nitrasa, jednego z najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego, zapytamy także czy możliwy jest scenariusz, w którym to ostatecznie prezydent Warszawy, a nie szef Platformy, zostanie twarzą kampanii parlamentarnej KO. Takie spekulacje coraz częściej pojawiają się w mediach.

Porozmawiamy ponadto o tym, na których listach wyborczych znajdą się samorządowcy z ruchu "Tak dla Polski". W ostatnich dniach w prasie pojawiły się informacje jakoby część z nich rozważała start w ramach koalicji PSL i Polski 2050, a nie KO, skąd wywodzi się znaczna ich część. Co Sławomir Nitras sądzi o takim scenariuszu? Czy szykuje się kolejny spór wewnątrz opozycji?

