Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie prof. Bogdan Chojnicki - klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Porozmawiamy o tym, czy w Wielkanoc padnie rekord ciepła w marcu i co to oznacza dla planety oraz jak wpłynie na nas szybko zmieniający się klimat.

Prof. Bogdan Chojnicki / Piotr Molecki / East News

Słuchaj Radia RMF24!

Zapraszamy tuż po 12:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!

Zobacz również: Dwie kobiety oblały farbą pomnik warszawskiej Syrenki