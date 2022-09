"Spójrzmy, co PiS w kwestii obronności zniszczył przez te 7 lat, jak zmarnował potencjał Polski – pozbyli się doświadczonych generałów, oficerów, wymienili kadry nie na lepsze, tylko jak się okazało, na mniej profesjonalne, była też awantura z wejściem do siedziby NATO" – powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM Agnieszka Pomaska. "Jeśli chodzi o politykę obronności Polski to PiS nic nowego nie zbudował” - dodała posłanka Koalicji Obywatelskiej.