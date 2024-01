Gościem poniedziałkowej Rozmowy w południe w RMF FM będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Porozmawiamy przede wszystkim o rozpoczętej dziś wizycie premiera Donalda Tuska w Kijowie. Szef polskiego rządu ma się spotkać tam między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem Denysem Szmyhalem. Jaki jest cel wizyty Donalda Tuska? Jakie są główne wyzwania w relacjach polsko-ukraińskich?

Paweł Zalewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy ponadto jakie są szanse na to, by osiągnięte w zeszłym tygodniu porozumienie rządu z polskimi przewoźnikami protestującymi od początku listopada na granicy z Ukrainą okazało się trwałe. Póki co protest został zawieszony do 1 marca - transportowcy czekają na spełnienie kilku ich postulatów. W przypadku niektórych z nich, jak np. problemu tzw. e-kolejki nie będzie możliwe bez współpracy ze stroną ukraińską.

