Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie wiceminister obrony i kandydat Polski 2050 do Parlamentu Europejskiego, Paweł Zalewski.

Paweł Zalewski / RMF24

Piotr Salak porozmawia ze swoim gościem m.in. o zatrzymaniu przez Żandarmerię Wojskową żołnierzy, którzy na granicy polsko-białoruskiej oddali strzały ostrzegawcze w kierunku osób nielegalnie ją przekraczających.

Doszło do tego na przełomie marca i kwietnia, a dziś szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk zapowiadają, że działania Żandarmerii Wojskowej zostaną wyjaśnione i oczekują szybkich decyzji personalnych.

Naszego gościa zapytamy także o to, dlaczego reakcja najważniejszych osób w państwie ma miejsce po około trzech miesiącach.

