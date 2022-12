"Trzeba poczekać, aż Amerykanie się ostatecznie, formalnie zgodzą i powiedzą, że przekazują Patrioty Ukrainie" – tak ostatnie doniesienia CNN i agencji Reutera komentował w Rozmowie w południe w RMF FM płk Piotr Łukasiewicz. "Patrioty są drogą, wyrafinowaną bronią, z której Ukraińcy prawdopodobnie nie będą strzelali do dronów produkcji irańskiej za 10 tys. dolarów. Będą raczej tego używali do bardziej strategicznych, kosztownych celów - rosyjskich samolotach, bombowców. Patrioty będą służyły również do strącania najgroźniejszych dla elektrowni ukraińskich rakiet manewrujących" - wyjaśnił ekspert.

"Patrioty – wyrafinowana broń". Płk Łukasiewicz wyjaśnia, jak może jej użyć Ukraina Jakub Rutka / RMF FM

Płk Piotr Łukasiewicz uważa, że "jeśli baterie Patriot trafią z USA późną wiosną lub wczesnym latem do Ukrainy, to będzie to duży impuls dla tego kraju i niebagatelnie ważna pomoc dla obrony przeciwlotniczej".

Cytat Między zgodą USA a faktycznym przekazaniem Patriotów Ukrainie z pewnością minie trochę czasu. Eksperci mówią, że będzie to co najmniej 12 miesięcy na wyszkolenie załóg. Można założyć, że to będzie ekstra przyspieszone, ale na pewno to będzie kilka miesięcy. powiedział płk Piotr Łukasiewicz w Rozmowie w południe w RMF FM

Według eksperta "Zachód dojrzewa do wysyłania Ukrainie coraz nowszych i skuteczniejszych środków obrony, ale i napadu, które Ukraińcy mogą wykorzystywać do swoich ofensyw".

Ukraińcom i ich największym sojusznikom chodzi o to, aby otrzymali z Zachodu amunicję i lepsze środki ofensywne - czołgi, transportery opancerzone, samoloty - one już tam idą w strumieniu zaopatrzenia - powiedział płk Łukasiewicz.

To jest to, co Ukraińcom będzie pomagało dokonać najważniejszej w moim przekonaniu ofensywy, jaką ta wojna będzie widziała, czyli ofensywy przecinającej tzw. most lądowy z Rosji właściwej, idący przez Donbas do Krymu - dodał.

Płk Piotr Łukasiewicz / Piotr Szydłowski / RMF FM

Pułkownik powiedział także, że "obecnie duża część wojskowego wysiłku Ukrainy poświęcona jest na obronę infrastruktury krytycznej np. energetycznej".

To zabiera Ukraińcom czas, ludzi i sprzęt. Zamiast dokonywać ofensyw w miejscach dla Ukraińców ważnych, oni muszą się skupiać na obronie przeciwlotniczej - tłumaczył, dodając: Działa to niekorzystnie na zachodni pakiet pomocowy, bo zamiast skupiać się, ćwiczyć żołnierzy ukraińskich na nowoczesnych czołgach czy artylerii lufowej albo rakietowej te ćwiczenia skupiają się na obronie przeciwlotniczej.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.