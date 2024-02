"Chyba się narażę, ale jestem kibicką tych zmian. Być może to ma coś wspólnego z tym, że minister Barbara Nowacka ma dzieci w wieku szkolnym, więc coś bardziej "jarzy". Może wsłuchała się bardziej w głos młodzieży i dzieci" - mówiła w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 Agata Passent, odnosząc się do proponowanych przez resort edukacji korekt na liście lektur szkolnych. "Jak rozumiem, nie będzie tego czytania mniej - tego byśmy chyba nie chcieli. Będzie takie, które jest może bliższe naszym czasom i bardziej zachęci młodzież do czytania" - dodała dziennikarka i publicystka.

Agata Passent / Albert Zawada / PAP

Nowy pomysł na to, co mają czytać uczniowie i uczennice, ma Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do 19 lutego trwają konsultacje w tej sprawie. Wypowiedzieć się mogą eksperci, nauczyciele, rodzice czy uczniowie.

Jestem orędowniczką kanonu. Moglibyśmy się zapytać - po co w ogóle lektury? W Stanach Zjednoczonych nie ma takiej twardej listy lektur - zauważyła w Radiu RMF24 Agata Passent. Kanon jest ważny, taka wspólnota czytania. Jak ktoś zacytuje fragment to my od razu wiemy, co to jest - tłumaczyła rozmówczyni Piotra Salaka.