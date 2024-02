Podsumowanie czytelnictwa za 2023 r. przedstawione przez kaliską bibliotekę miejską pokazuje, że nowe trendy technologiczne nie zniechęcają czytelników do wypożyczania książek. Biblioteka zanotowała wzrost wypożyczeń. Znacznie więcej książek wypożyczają kobiety.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu opracowała podsumowanie czytelnictwa za 2023 r. Wynika z niego, że z usług biblioteki korzystają głównie kobiety - to ok. 73 proc. użytkowników.

Kaliska biblioteka przygotowała opracowanie dotyczące czytelnictwa za 2023 r. W stosunku do 2022 r. odnotowano wzrost liczby wypożyczeń o prawie 11 tys. i zarejestrowanych użytkowników o ponad tysiąc.

"Najaktywniejsi są seniorzy, ale tylko odrobinę ustępują im czytelnicy w wieku od 25 do 60 lat. Podsumowanie potwierdza, że czytają przede wszystkim kobiety - stanowią ponad 73 procent użytkowników kaliskiej biblioteki" - przekazał dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu Robert Kuciński.

Zdecydowany prym - jak podkreślił - wiedzie literatura dla dorosłego czytelnika. Dorośli zaczytują się w powieściach rodzimych pisarzy. Króluje literatura obyczajowa z wątkiem miłosnym oraz historycznym. Na pierwszym miejscu w klasyfikacji znajduje się Katarzyna Michalak z tytułem "Piastunka róż". Na drugim - "Do cna" Katarzyny Bondy, jedyny kryminał w top piątce. "Córka generała" Magdaleny Witkiewicz jest na miejscu trzecim. Czwarte należy do Magdaleny Kordel i jej książki "Zanim wyznasz mi miłość". Ex aequo na piątym miejscu znajdują się Kristin Hannah ze "Słowikiem" oraz Magdalena Kordel z "Domem sekretów".

Wśród bestsellerów dla dzieci znajdują się od lat książki popularnonaukowe z ruchomymi elementami. Prym w najmłodszej kategorii wiekowej wiodą książki twardostronicowe z elementami animacji typu pacynka, takie jak: "Szalik pana Żabki", "Miód pana Niedźwiadka", "Paczka listonosza Tukana" i inne z serii "Przyjaciele do Poduszki". Od lat niesłabnącą popularnością cieszy się cykl Barbary Supeł: "Jadzia Pętelka" oraz cykl "Basia" Zofii Staneckiej. "Pucio" Marty Galewskiej-Kustra to od lat najbardziej znany cykl wśród dzieci i ich rodziców.

Starsze dzieci (8-12 lat) sięgają po serię "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai" Martina Widmarka. Z klasyki, także dzięki ekranizacjom kinowym - Michael Bond i książki o Paddingtonie. Wśród książek, które znajdują się w kanonie lektur jest cykl "Skarpetki" Justyny Bednarek. Pierwszy tom omawiany w szkołach to "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek : (czterech prawych i sześciu lewych)"."O sile tej serii świadczy fakt, iż po kolejne pięć części dzieci sięgają z równie dużym zainteresowaniem" - powiedział dyrektor.

Młodzież sięga częściej po książki zagranicznych autorów, niejednokrotnie ekranizowanych, m.in. dla platformy Netflix - "Red, White and Royal Blue" Casey McQuiston oraz "Heartstopper" Alice Oseman. Czytają zarówno o fantastycznych krainach - seria "Gołąb i wąż" Shelby Mahurin, jak i sprawach dla nich ważnych, dotyczących ich tożsamości - "Act cool" Tobly McSmith. Z rodzimego podwórka prym wiedzie cykl "Rodzina Monet" Weroniki Anny Marczak oraz czterotomowy cykl "Jedyne takie miejsce" Klaudii Bianek.

Bibliotekę Główną oraz 10 filii odwiedziło blisko 80 tys. osób.

Dyrektor zapowiedział cykl spotkań z lubianymi i cenionymi pisarzami. Wydarzenie pod nazwą "Oko w oko z pisarzem" zacznie się 7 lutego od spotkania z profesor Anną Nasiłowską i jej biografią Sławomira Mrożka.

"Mamy też autorki poczytnych romansów i powieści obyczajowych, Agnieszkę Lingas-Łoniewską, Edytę Świętek czy Krystynę Mirek. Mamy Roberta Małeckiego - autora kryminałów, które wkrótce zostaną zekranizowane i mamy Jakuba Małeckiego, którego "Święto ognia" weszło na ekrany kin kilka miesięcy temu" - zapowiedział.

Dodał, że nie brakuje na liście spotkań Joanny Kuciel-Frydryszak - autorki zeszłorocznego hitu wydawniczego, czyli "Chłopek" i literackiego skandalisty, Michała Witkowskiego, który opublikował w zeszłym roku swą autobiografię. "Cieszę się ogromnie, że już w marcu gościć będziemy Jacka Dehnela, którego chcemy wyeksponować jako autora książek poetyckich, a w maju poetkę, której chyba nikomu nie muszę przedstawiać i nie muszę zachwalać walorów jej twórczości - Ewę Lipską" - powiedział dyrektor.

Na wrzesień MBP zaprosiła troje laureatów Nagrody NIKE.