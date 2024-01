Biblioteka Raczyńskich tradycyjnie podsumowała miniony rok, przedstawiając listę najczęściej wypożyczanych książek przez poznaniaków. Barbara Wysoczańska, Lucinda Riley i Kristin Hannah - to autorki, których książki były najczęściej wypożyczane z tej książnicy w ubiegłym roku. Na liście znalazł się również Ryszard Ćwirlej, autor kryminałów, których akcja dzieje się w Poznaniu.

W tegorocznym podsumowaniu tytuły zostały podzielone na sześć kategorii: literaturę beletrystyczną dla dorosłych, dla dzieci, a także literaturę niebeletrystyczną dla dorosłych, dzieci oraz ebooki i lektury.

W pierwszej z tych kategorii miejsca od 1 do 10 zdominowały trzy pisarki: Barbara Wysoczańska, Lucinda Riley i Kristin Hannah.

Pierwsze trzy miejsca zajmuje Barbara Wysoczańska, polska autorka, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Filia - mówi Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka prasowa biblioteki.

Jak podkreśliła, to powieści luźno oparte na historii Polski, z bardzo silnymi kobiecymi bohaterkami, a ten motyw mocnych kobiecych postaci przewija się przez całe nasze zestawienie.

Cieszy nas też fakt, że drugą dziesiątkę otwiera Ryszard Ćwirlej z kryminalnym spojrzeniem na retro historię Poznania. W przypadku książek dla dzieci wyraźnie widać, że seria o Biurze Detektywistycznym Lassego i Mai trzyma się mocno - stwierdziła rzeczniczka prasowa poznańskiej biblioteki.

Lassei Maja to bohaterowie stworzeni przez Martina Widmarka, szwedzkiego pisarza, którego dzieła zdominowały kategorię literatury beletrystycznej dla dzieci. Na liście najchętniej wypożyczanych tytułów dla najmłodszych znalazły się również "Kicia Kocia" Anity Głowińskiej oraz książki Jeffa Kinneya.

Wśród lektur tradycyjnie już zwyciężyła "Mitologia", która była najczęściej wypożyczaną w ubiegłym roku książką. Co ciekawe, po niektóre lektury, takie jak "Opowieści z Narni" czy książki Andrzeja Maleszki sięgali również ci czytelnicy, którzy nie musieli czytać ich w szkole.

Jakie ebooki najpopularniejsze?

Biblioteka podsumowała też najchętniej wypożyczane ebooki w systemie Legimi. Wśród książek elektronicznych przeważały nowości i tytuły wydane stosunkowo niedawno.

Na pierwszym miejscu znalazły się "Chłopki" Joanny Kuciel-Frydryszak, następnie "Mężczyzna imieniem Ove" Fredrica Backmana, a podium zamykają "Lekcje chemii" Bonnie Garmus.

W 2023 roku Biblioteka Raczyńskich miała ponad 70 tysięcy zarejestrowanych czytelników. Największą grupę wśród nich stanowiły osoby w wieku 25-44 lat. Zanotowano też wzrost wypożyczeń i odwiedzin.

Sukcesem okazały się również książkomaty

W maju 2022 r. w Poznaniu stanęło 11 takich urządzeń - na osiedlach, na których nie było filii biblioteki. W ubiegłym roku odnotowano w nich prawie 34 tysiące operacji (wypożyczeń i zwrotów).

To daje ponad dwukrotny wzrost w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku, ale trzeba pamiętać, że wówczas książkomaty działały od maja - podkreśla Katarzyna Kamińska, dyrektorka biblioteki.

W ubiegłym roku skorzystały z nich blisko 3 tysiące osób - to również wzrost. Odebrano 14,5 tysiąca książek, a zwrócono 17,5 tysiąca. To oznacza, że często ludzie wypożyczali tytuły w bibliotece lub jej filiach - np. w centrum miasta, wracając z pracy - a oddawali je w książkomatach, bliżej swoich domów. Ustawienie tych maszyn było projektem dość pionierskim, ale widzimy już, że dobrze przyjętym. Kolejne lokalne społeczności - np. z Antoninka czy Moraska zwracają się do nas z prośbą o ustawienie książkomatów.

W najbliższych miesiącach Biblioteka Raczyńskich rozpocznie nowy cykl - "Poznań czyta", który będzie zestawem 24 rozmów ze znanymi poznaniakami i poznaniankami. Tradycyjnie już zaprosi dzieci na ferie, a także pierwszy raz weźmie udział w Pyrkonie. Planowane są także nowe filie - na Strzeszynie i prawdopodobnie również na Krzesinach.

Najpopularniejsze tytuły i książki 2023 roku

Literatura beletrystyczna dla dzieci:

Martin Widmark Tajemnica pływalni. Zakamarki 2013 Martin Widmark Tajemnica zamku. Zakamarki 2018 Martin Widmark Tajemnica mody. Zakamarki 2017





Literatura niebeletrystyczna dla dzieci:

Emily Hawkins Atlas przygód dinozaurów. Nasza Księgarnia 2019 Emilia Dziubak Co robią dinozaury. Nasza Księgarnia 2017 Nela Nela i skarby Karaibów. Burda NG Polska 2017





Literatura beletrystyczna dla dorosłych:

Barbara Wysoczańska Świat na nowo. Filia 2022 Barbara Wysoczańska Narzeczona nazisty. Filia 2021 Barbara Wysoczańska Siła kobiet. Filia 2022





Literatura niebeletrystyczna dla dorosłych:

Natalia de Barbaro Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie. Agora 2021 Joanna Kuciel-Frydryszak Służące do wszystkiego. Marginesy 2018 Agata Romaniuk Krótko i szczęśliwie. Historie późnych miłości. Wydawnictwo Poznańskie 2022





Lektury:

Jan Parandowski Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian. Puls 1992 Justyna Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek. Poradnia K 2015 Andrzej Maleszka Czerwone krzesło. Znak. 2009





Ebooki (Legimi)

Joanna Kuciel-Frydryszak Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Marginesy 2023 Fredric Backman Mężczyzna imieniem Ove. Marginesy 2022 Bonnie Garmus Lekcje chemii. Marginesy 2022