"To nie przywraca praworządności" – tak uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał w rozmowie z Mariuszem Piekarskim, że podpisanie i przyznanie Krajowego Planu Odbudowy nie jest równoznaczne z uruchomieniem środków. "Środki muszą spełniać zasadę warunkowości, na którą premier zgodził się sam, czyli praworządność i dopiero wtedy środki. Mechanizm praworządności popierany przez Morawieckiego nie jest spełniony i środki mogą nie zostać uruchomione" – dodał szef PSL-u.

Ja się będę bardzo cieszył, jak 2 czerwca Ursula von der Leyen powie, że KPO jest zatwierdzone - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zrobimy wszystko, żeby te środki (unijne - przyp. red.) popłynęły do Polski. Proces legislacyjny kończy się ustawa jest wysłana do prezydenta. My wniesiemy poprawki w Senacie do tej ustawy (o Sądzie Najwyższym - przyp. red.). Gwarantuję to. Mamy większość w Senacie, przeforsujemy to - zadeklarował szef PSL-u.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest w stanie opłakanym, bo są coraz bardziej przewlekłe postępowania, coraz wyższe koszty sądowe i coraz mniej poczucia bezpieczeństwa. Pokazują to nawet inwestycje - dodał Kosiniak-Kamysz.

