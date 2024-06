Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 jest Marek Czarny, właściciel hotelu „Białowieski”, przedsiębiorca z Podlasia.

Marek Czarny / Archiwum prywatne

Z naszym gościem porozmawiamy o obawach ludzi pracujących w branży turystycznej przy wschodniej granicy Polski w związku z wojną hybrydową, którą Polsce wytacza Rosja i Białoruś.

Zapytamy także jak zapowiadane przez premiera Donalda Tuska wytyczenie strefy buforowej i budowa Tarczy Wschód wpłynie na ich działalność u progu wakacji.

