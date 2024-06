Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie poseł PiS, były wiceminister spraw zagranicznych, Marcin Przydacz.

Marcin Przydacz / RMF FM

Piotr Salak porozmawia z Marcinem Przydaczem m. in. o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i polskich żołnierzach, którzy mają bronić terytorium Polski. Jak się okazuje – przez galimatias prawny – są wątpliwości co do tego, co mogą, a czego im nie wolno.

Naszego gościa poprosimy także o skomentowanie dzisiejszej decyzji premiera Donalda Tuska dotyczącej dymisji szefa prokuratury wojskowej, a także zmian prawnych, które do poniedziałku ma przygotować minister obrony.

