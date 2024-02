"Unia Europejska będzie musiała zreformować Zielony Ład. Po pierwsze przyjęto zbyt ambitne cele, po drugie to grozi wzrostem popularności partii skrajnych" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru. Poseł Polski 2050 jest przeciwko podnoszeniu składki zdrowotnej i wprowadzaniu podatku od aut spalinowych.

Ryszard Petru o nowym podatku: Nie powinniśmy tego wprowadzać Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ryszard Petru o nowym podatku: Nie powinniśmy tego wprowadzać

Petru: Rosja zalewa świat tanim zbożem

Robert Mazurek pytał swojego gościa o Zielony Ład i receptę na protesty rolników. Trzeba przesunąć te terminy, które wydają się zbyt optymistyczne, nierealne - wszystkie terminy realizacji poszczególnych postulatów, czyli na przykład rok 2030 - kryteria ilości pestycydów. Nie ma możliwości, aby Zielony Ład był wprowadzony w formule przyjętej wcześniej - mówił Ryszard Petru.

Co poseł powiedziałby rolnikom? Trzeba być rozsądnym, szukać kompromisu. Przedstawiłbym postulaty, które uważam za realne do zrealizowania w ramach negocjacji z Unią Europejską i chciałbym przekonać ich, że wydłużenie tych terminów byłoby czymś akceptowalnym - stwierdził.

Poseł zwrócił też uwagę na zbyt niskie ceny zboża na rynku. To w dużym stopniu wynika z działalności Rosji, a nie Ukrainy. Rosja zalewa świat tanim zbożem. Faktem jest, że na świecie te ceny są prawie dwa razy niższe niż były kilka lat temu. Jest bardzo tanio, ale druga kwestia jest taka, że w przyszłości musimy mieć pomysł, jak konkurować z rolnictwem ukraińskim, które jest znacznie bardziej efektywne i tańsze niż nasze - mówił Petru.

Ryszard Petru / Piotr Szydłowski / RMF FM

Petru o podatku od samochodów spalinowych

Gość RMF FM był pytany również o planowany od przyszłego roku podatek od aut spalinowych. To jest rozwiązanie, które wynegocjował premier Morawiecki. To jest spuścizna po PiS-ie. Uważam, że nie powinniśmy tego wprowadzać - nie w takiej formule, jak zaproponowano, nie tak szybko. Cele i terminy są nierealne - podkreślił poseł Polski 2050.

Jak dodał, cały ten pakiet powinien być zrenegocjowany. To jest początek renegocjacji całego pakietu energetycznego w ramach Unii Europejskiej. Nie jest to korzystne ani dla gospodarki, ale też politycznie - grozi to wzrostem popularności partii skrajnych - mówił.

Petru o składce zdrowotnej: Nie zgadzam się z ministerstwem

Czy rząd podniesie składkę zdrowotną? Podniesie? Obniży! - stwierdził gość RMF FM.

Nie zgadzam się z podejściem Ministerstwa Zdrowia, które mówi, że składka zdrowotna nie może wrócić do poprzedniego poziomu ze względu na to, że brakuje środków. Oczywiście w ochronie zdrowia zawsze brakuje środków. Zgodnie z naszym programem i deklaracjami, które składaliśmy w kampanii wyborczej, jestem za tym, żeby powrócić do składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu - powiedział Petru.