"Ukraina nie zamknie granicy z Polską, nie prowadzimy negocjacji w tej sprawie" - oświadczył ukraiński wicepremier Ołeksandr Kubrakow. Dodał, że Kijów czeka na "odpowiednie decyzje" ze strony polskiego rządu, by sytuacja nie osiągnęła poziomu impasu.

Ołeksandr Kubrakow / Alena Solomonova / PAP/EPA

Ukraina nie zamierza zamknąć swoich granic z Polską. Nikt ze strony ukraińskiej nie prowadzi negocjacji w tej sprawie. Nasi ludzie walczą o swoje przetrwanie na wojnie z rosyjskim agresorem. Dla nas stabilna granica to kwestia przetrwania - napisał wicepremier w serwisie X.



Mamy wielki szacunek do przyjaznej Polski i zaproponowaliśmy konstruktywne rozwiązania oraz podjęliśmy kroki, by obniżyć napięcia na granicy - dodał wicepremier ds. infrastruktury.



Zaznaczył, że Kijów oczekuje "odpowiednich decyzji" ze strony polskiego rządu, by sytuacja nie osiągnęła poziomu impasu.