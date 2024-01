Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, zatrzymani we wtorek przez policję w Pałacu Prezydenckim i osadzeni w areszcie śledczym Warszawa-Grochów, określają siebie więźniami politycznymi. Zdaniem Piotra Kładocznego, wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, absolutnie nie można ich tak nazywać. "Myślę, że tu jest specjalnie ta nazwa przywoływana, żeby stworzyć większe emocje i przekonanie, że panowie są niewinni" - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24.

Piotr Kładoczny / Jakub Rutka / RMF FM

Piotr Kładoczny powiedział, że więźniem politycznym jest ten, kto albo nie miał rzetelnego procesu, albo w ogóle nie stanął przed sądem, tylko został osadzony w zakładzie karnym. Zauważył, że najczęściej dzieje się tak w krajach niedemokratycznych.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kładoczny: Kamiński i Wąsik absolutnie nie są więźniami politycznymi

"W tym przypadku, o którym mówimy, mamy sprawców przestępstwa urzędniczego, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. (...) Sąd był całkowicie legalnie obsadzony, niezależny, niezawisły i nie ma wątpliwości - przynajmniej ja nie słyszałem, żeby jakiekolwiek były - co do tego, że ci panowie popełnili przestępstwo. Nie ma zresztą również wątpliwości co ich podwładnych" - dodał wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Na pytanie prowadzącego rozmowę Piotra Salaka, co jeśli osadzeni w zakładach karnych sami siebie uważają za więźniów politycznych, gość Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24 stwierdził, że "niczego to nie zmienia".

"Każdy może siebie uważać za więźnia politycznego. (...) Mamy do czynienia z normalnymi, skazanymi sprawcami i stosuje się do nich normalne Kodeks karny - (tak samo), jak do wszystkich innych osób, które przebywają w zakładach karnych" - stwierdził.