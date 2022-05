"Jedyną osobą czy grupą, która właściwie wie, kiedy możemy dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, jest pan premier i polski rząd" – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Jan Olbrycht. "To polski rząd ma się wywiązać z obowiązków wynikających z przepisów prawa i przekazać informację na temat spełnienia określonych wymogów" – argumentował europoseł Platformy Obywatelskiej.

Jan Olbrycht / Andrzej Grygiel / PAP

Według Jana Olbrychta, pojawiają się informacje, że "Komisja Europejska bardzo intensywnie przygotowuje się do pierwszego etapu procedury dotyczącej polskiego Krajowego Planu Odbudowy".

Jeżeli polski rząd, a tego nie wiemy, przekazał informacje Komisji Europejskiej, że rząd ten plan ma i zamierza w pierwszym etapie tego planu zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, przywrócić sędziów do orzekania i rozpocząć reformę sądów, jeżeli taki dokument polski rząd przedłożył, to KE wyda pozytywną opinię i pośle to do Rady. Rada ma cztery tygodnie i po tym czasie będzie głosować. Ministrowie będą kwalifikowaną większością decydować, czy uruchomić polski Krajowy Plan Odbudowy, a potem będziemy czekać na pieniądze - wyjaśnił europoseł Platformy Obywatelskiej.

Czy to możliwe, że jutro ta opinia Komisji Europejskiej może być? - dopytywał swojego gościa Mariusz Piekarski.

Nie można tego wykluczyć - odpowiedział europoseł.

