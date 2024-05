Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie ekspert ds. wojska i obronności, specjalizujący się w broni pancernej i przeciwpancernej Jarosław Wolski.

Jarosław Wolski / RMF FM

Porozmawiamy o zaprezentowanej dziś Tarczy Wschód. MON i Sztab Generalny Wojska Polskiego ujawnili szczegóły systemu umocnień i fortyfikacji, które w ciągu najbliższych lat mają powstać na wschodniej granicy Polski.

