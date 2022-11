Czy projekt budowy CPK – jednej ze sztandarowych inwestycji rządu PiS – trafi do śmietnika? Gdzie rząd będzie szukał oszczędności i czy czeka nas mocne zaciskanie pasa? Co dalej z tarczami antyinflacyjnymi? Między innymi o to Mariusz Piekarski zapyta Jadwigę Emilewicz – posłankę PiS, byłą wicepremier i minister rozwoju, która będzie gościem Rozmowy w południe w RMF FM.