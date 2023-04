Niewątpliwie szykuje się najdroższy sezon urlopowy - przyznał w Rozmowie w południe w RMF FM Piotr Henicz, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. „W porównaniu z zeszłym rokiem ceny są wyższe mniej więcej o 15-20 proc. jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne” - podkreślił. „Oczywiście zależy to również od kierunków - mówię o średnim wzroście cen” - zaznaczył. „W kraju wygląda to trochę inaczej” - mówi.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Wideo youtube

Mariusz Piekarski pytał swojego gościa o koszty tygodniowego wypoczynku czteroosobowej rodziny z biurem podróży w takich krajach jak Turcja czy Grecja. Rodzina 2+2, hotel 4-gwiazdkowy, all inclusive - trzeba się liczyć z kwotą 15-20 tys. zł - to absolutne minimum. Poniżej tych kwot nie ma szans wyjechać na wakacje - mówił Piotr Henicz. Za 12 tys. zł nie ma szans. Gdzieś ktoś może w ostatniej chwili przedstawi taką ofertę - poniżej 15 tys. w tej chwili to jest nierealne - podkreślał.

Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki stwierdził, że Polacy od wielu lat przyzwyczaili się do wyjazdów zagranicznych. Tygodniowy wypoczynek zagraniczny stał się czymś obligatoryjnym, Polacy są w stanie rezygnować z wielu innych rzeczy, ale zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi jest nadal bardzo wysokie - przekonywał nasz gość.

Tłumacząc wzrosty kosztów wakacyjnych wyjazdów, Henicz podkreślał, że biura podróży są uzależnione od wielu czynników - ceny paliwa lotniczego, kursów walut, sytuacji geopolitycznej. To rzeczy, które wpływają na końcową cenę dla konsumenta. To, co się dzieje ostatnio, nie pozwala na stabilizację. Koszty prowadzenia działalności przez hotelarzy, restauratorów bardzo wzrosły. Koszty wszędzie poszły bardzo do góry - mówił Henicz.

Mając na uwadze relację jakości do ceny, to Turcja jest najbardziej atrakcyjna. Podobnie to w tej chwili zaczyna wyglądać jeżeli chodzi o Tunezję - w tej chwili jest powrót do tego kraju turystów na dobrych warunkach cenowych - dodawał nasz gość. Najbardziej atrakcyjne kierunki to niewątpliwie również Albania, Bułgaria. Grecja, wyspy greckie - tu już oferta cenowa jest wyższa. Podobnie w przypadku Hiszpanii, Włoch - mówił.