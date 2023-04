W kwietniu 2023 ceny paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku spadły w porównaniu do kwietnia 2022 r. o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w stosunku do marca 2023 r. obniżyły się o 1,2% (wskaźnik cen 98,8).



Jakie dane za marzec? Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej - poinformował 26 kwietnia Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w marcu wyniosła 846,9 tys. wobec 864,8 tys. osób miesiąc wcześniej. Wcześniej resort rodziny i polityki społecznej szacował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4 proc. Produkcja przemysłowa w marcu spadła natomiast o 2,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 14,1 proc. - podał 24 kwietnia Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji o 1,8 proc. rdr i wzrostu o 15,2 proc. mdm. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu wyniosło 7.508,34 zł, co oznacza wzrost o 12,6 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,5 proc.