Amerykański Senat przegłosował pomoc dla walczącej Ukrainy. Prezydent Biden zapowiedział, że bezzwłocznie podpisze dokument, dzięki któremu Kijów dostanie 60 mld dolarów. Jaka broń powinna trafić w pierwszej kolejności do Ukraińców? Czy operacja przerzucenia broni z przygranicznych magazynów to kwestia godzin czy raczej tygodni? Jak wygląda sytuacja na froncie? O to m.in. Piotr Salak zapyta generała Skrzypczaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24.