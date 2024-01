"NATO to nie jest jednolita armia. NATO jest patchworkiem (całością stworzoną z odrębnych elementów) armii sojuszniczych i trzeba sprawdzić, czy te deklaracje składane przez państwa i pieniądze wydawane z budżetów, na końcu dają efekt synergii" - mówi o nadchodzących manewrach Steadfast Defender gen. Tomasz Drewniak, będący gościem Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24.

Gen. Tomasz Drewniak / Rafał Guz / PAP

W tym tygodniu rozpoczynają się największe od zimnej wojny ćwiczenia wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jaki jest ich cel?

"Będą ćwiczone procedury przemieszczania wojsk. Pamiętajmy, że NATO to nie jest jednolita armia. NATO jest patchworkiem armii sojuszniczych i trzeba sprawdzić, czy te deklaracje składane przez państwa i pieniądze wydawane z budżetów, na końcu dają efekt synergii. To będzie ćwiczone - przemieszczanie wojsk amerykańskich z kontynentu amerykańskiego do Europy, przemieszczanie wojsk brytyjskich. 20 tys. Żołnierzy brytyjskich będzie brało udział w ćwiczeniach, 15 tys. Polskich, 10 tys. Niemieckich. To będzie narastające ćwiczenie składające się z kilkunastu epizodów" - mówi generał Tomasz Drewniak.

"Najpierw sztabowych, a potem "na żywo", gdzie żołnierze będą na poligonach. Dlatego czas jest taki długi (manewry potrwają do maja). Będzie to jasno pokazywało do czego zdolne jest NATO, jak szybko jest w stanie przebazować żołnierzy, jak szybko jest w stanie zareagować w sytuacjach kryzysowych. I będzie to jasny sygnał dla wszystkich obserwujących, że NATO jest sojuszem prężnym i jest w stanie reagować na różnego rodzaju zagrożenia" - dodaje wojskowy.

Gen. Drewniak o buńczucznych wypowiedziach Kremla

"W ogóle bym się nie przejmował wypowiedziami Rosji. Rosja od wielu lat stosuje taką retorykę, że 'wszystko co robi NATO jest prowokacją'. To 'usprawiedliwia' agresywne działania rosyjskie. I oni (Rosjanie) zawsze stawiają się w pozycji poszkodowanego, (twierdząc) że to NATO jest agresywnym sojuszem. Przypominam, że to Rosja codziennie wystrzeliwuje tysiące pocisków na Ukrainie a nie NATO. Tu jest sytuacja jasna" - tłumaczy wojskowy.

Zdaniem gen. Drewniaka tegorocznych manewrów Steadfast Defender nie można porównać do tych z lat 80-tych.

"W latach 80-tych obecność amerykańska w Europie i wielkość sił zbrojnych były nieporównywalne do tego, co mamy dzisiaj. Idea jest jednak podobna. Wojska amerykańskie przerzucają się do Europy, wojska NATO przesuwane w kierunku miejsc potencjalnych konfliktów. To ćwiczenie zakończy się w krajach bałtyckich, w Polsce, Bułgarii i Rumunii we wschodniej flance NATO. Jeszcze do tego jest Finlandia i Szwecja, już w przedsionku NATO. Nowe kraje będą sprawdzały czy ich procedury są kompatybilne z NATO" - mówi gość radia i przypomina, że Sojusz Północnoatlantycki to "ogromny mechanizm" złożony z 31 krajów i Szwecji i każde z tych państw ma częściowo odrębne procedury i przepisy. "Ten cały mechanizm złożony z dziesiątków kółek zębatych trzeba wprawić w ruch" - mówi wojskowy.

Czy naprawdę zagrożenie ze strony Rosji jest realne?

Od wielu tygodni niektórzy politycy europejscy ostrzegają, że konflikt z Ukrainy może rozlać się na resztę kontynentu i prognozują, że może się to stać nawet w ciągu 5 lat.

"Pamiętajmy, że mówią to politycy. Mówią to w krajach, gdzie ludzie w ogóle nie chcieli słyszeć o budżecie obronnym i ten budżet w Niemczech był na poziomie około 1 proc. PKB. W Wielkiej Brytanii, gdzie siły zbrojne zostały poważnie zredukowane. Politycy chcą przekazać jasną wiadomość: nie może być tak dalej, że nie będziemy wydawali pieniędzy na własną i sojuszniczą obronę, bo są realne zagrożenia. Dotychczas przez ostatnie 30 lat, tych zagrożeń realnych nie było. Mieliśmy konflikty regionalne, jak w Jugosławii, ale mocarstwo nie przystawiło drugiej stronie karabinu do głowy; dzisiaj tak się dzieje. To zmienia całkowicie realia polityczne w Europie. Ci politycy mówią to do swoich ludzi: musimy zacisnąć pasa, musimy zwiększyć wydatki na obronę" - tłumaczy generał, dodając, że politycy de facto mówią teraz to, co od dawna wiedzą wszyscy generałowie. Uważa jednak, że dobrze, iż przejście do takiej retoryki w końcu nastąpiło w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii, bo bez silnych krajów Europy, nie będzie silnego NATO.