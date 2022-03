"Nie ma takiej możliwości, aby NATO bezpośrednio zaangażowało się w tę wojnę" - mówił o konflikcie trwającym na terenie Ukrainy gen. Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. "Jakiekolwiek komunikaty w stronę prezydenta Rosji w chwili obecnej nie mają większego znaczenia. To, co się liczy teraz, to realne działania" - podkreślał w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM.

Gen. Piotr Pytel / Tomasz Gzell / PAP

Obserwujemy teraz koniec Rosji. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie koniec Rosji putinowskiej, czy to będzie koniec Rosji mocarstwowej. Ja przewidywałem coś takiego - mówił gość Krzysztofa Berendy. Jakiekolwiek komunikaty w stronę prezydenta Rosji w chwili obecnej nie mają większego znaczenia. To, co się liczy teraz, to realne działania - zauważył były szef SKW.

Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział już bardzo wiele, jeżeli chodzi o to, co mógł przekazać Władimirowi Putinowi. Ta wizyta, która ma aktualne miejsce, jest bardzo ważną wizytą. On zbliżył się do rejonu bezpośrednich działań wojennych. Będzie stał na polskiej ziemi, dając jednoznaczny sygnał, że Stany Zjednoczone są obecne i zamierzają tę obecność zwiększyć - mówił gen. Pytel, odnosząc się do wizyty Joe Bidena w Brukseli i jego zaplanowanego na dziś przylotu do Polski.