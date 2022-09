„To są pieniądze, które samorządom się należą. To jest przesunięcie z wypłaty przyszłorocznej na ten rok. (…) Wprowadza to totalny chaos” – tak o nowej ustawie o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego mówi w Rozmowie w południe w RMF FM Zygmunt Frankiewicz, senator Koalicji Obywatelskiej i prezes Związku Miast Polskich.

To jest konieczne, bo te budżety zostały tak wydrenowane, że duża część samorządów traci płynność. Najgorsza sytuacja jest, co ciekawe, w dużych miastach. To na pewno będzie doraźna pomoc, ale w tej ustawie jest zapisane, że na konto tych pieniędzy w przyszłorocznym budżecie nie pojawi się pozycja : "subwencja rozwojowa". To jest przesunięcie tych pieniędzy parę miesięcy wcześniej. Proszę sobie wyobrazić, co będzie w przyszłym roku. Jeżeli one teraz zostaną skonsumowane, to problem będzie do kwadratu. To albo brak wyobraźni, albo gra wprost tylko do wyborów, a "po nas choćby potop - alarmuje senator.

Komentując zamieszanie z dodatkiem węglowym i innymi dodatkami energetycznymi, stwierdził: To była jawna niesprawiedliwość, bo tylko pewna grupa poszkodowanych była objęta pomocą. Niezależne to było od sytuacji materialnej. Są ludzie, którzy nie dostali żadnego wsparcia, a są w równie trudniej, albo i gorszej sytuacji.

Frankiewicz: Koszty usług komunalnych rosną lawinowo

Gdzie luka w finansach samorządów jest największa? W wydatkach bieżących. Samorządom przybyło zadań i problemów, covid, wsparcie uchodźców. Niektóre miasta zwiększyły populację nawet o 10 procent. Usługi publiczne są zapewniane dla większej rzeszy mieszkańców, a dochodów większych praktycznie nie ma. Jednocześnie obniżono dochody i to bieżące. To się dokonywało przy wszystkich operacjach na podatku dochodowym od osób fizycznych. Ostatnia zmiana związana z Polskim Ładem wywróciła już te finanse do góry nogami i to straciło motywacyjny charakter. Już nie jest to powiązane ze wzrostem płac, tylko z historycznym PKB. Zmienił się system na katastrofalnie zły, który może doprowadzić do całkowitej zapaści samorządów, czyli tej części państwa, z której byliśmy tak bardzo dumni" - stwierdził Frankiewicz. "W latach 2019 do 2023 roku ubytek w dochodach jednostek samorządu terytorialnego to 42 miliardy złotych - dodał.

Przed obniżkami dochodów rząd się chwalił, że samorządom przekazał więcej o 22 miliardy, ale jednocześnie koszty usług komunalnych wzrosły o 41 miliardów, czyli wtedy już wzrost dochodów nie nadążał za wzrostem kosztów. Teraz te rosną lawinowo. Mamy do czynienia z dramatyczną sytuacją - zaznaczył gość Mariusza Piekarskiego.