"Najprawdopodobniej inflacja będzie się na podobnym poziomie utrzymywać do końca roku. Będzie rosnąc od stycznia, kiedy będzie waloryzacja części cen usług. Szczyt powinien w okolicach 20 proc. zamknąć się w lutym lub marcu" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Piotr Arak - dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując najnowsze dane o inflacji w Polsce. "Od tego okresu powinniśmy widzieć spadek wskaźnika inflacji z dojściem może nawet do jednocyfrowej na koniec przyszłego roku" - dodał. "Żywność będzie nadal drożała. Wzrosty cen żywności będą przekraczać pewnie 20 proc. w kolejnych miesiącach" - prognozował.

Jesteśmy na płaskowyżu, który był komunikowany w przeszłości - mówił Piotr Arak w RMF FM, pytany o inflację w Polsce. Luty to jest ten okres, w którym wchodziła w życie tarcza finansowa, która zredukowała poziom podatków. Wiemy, że będą wprowadzane zmiany do tych rozwiązań wspomagających gospodarstwa domowe. Te działania będą miały inny charakter - niekoniecznie powszechny - tłumaczył gość Krzysztofa Berendy. Jest dosyć duże pytanie ze strony ekonomistów, w jaki sposób GUS będzie podchodził do tych rozwiązań i jak je uwzględni w modyfikacji koszyka inflacyjnego - dodał dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.