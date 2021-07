„Myślę, że musimy się przyzwyczaić zarówno do tych wysokich temperatur, jak i do tych ekstremalnych wydarzeń pogodowych, czyli bardzo gwałtownych burz, trąb powietrznych – to są wszystko skutki spowodowanej przez człowieka zmiany klimatu” – mówi w Rozmowie w samo południe w RMF FM prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

REKLAMA