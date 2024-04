"Pomysł jest dobry, potrzebujemy kontaktów z najważniejszymi kandydatami, czyli z Joe Bidenem i z Donaldem Trumpem" - tak wiceszef MON Paweł Zalewski skomentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 pomysł ewentualnego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. "Uważam, że pan prezydent, który miał wcześniej takie relacje, dobrą współpracę, powinien się spotkać. To dobry pomysł, abyśmy byli zabezpieczeni na każdym kierunku" - podkreślił poseł Polski 2050.

Paweł Zalewski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Paweł Zalewski przypominał, że w marcu z okazji 25-lecia członkostwa Polski w NATO w Waszyngtonie był prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. To, że dzisiaj w formule jednak bardziej prywatnej, a nie oficjalnej prezydent Duda spotka się z Donaldem Trumpem, w żaden sposób nie powinno stanowić jakiegoś problemu w kontaktach z Joe Bidenem - stwierdził wiceminister obrony narodowej.

Chcielibyśmy, żeby Biden miał większe poparcie, lepsze sondaże, bo jego zaangażowanie w obronę Ukrainy i porządku światowego jest zgodne z polskim interesem, ale to Amerykanie wybierają prezydenta - podkreślił gość Tomasza Weryńskiego. Uważam, że jeżeli prezydent chce wykorzystać swoje wcześniejsze doświadczenia ze współpracy z prezydentem Trumpem, to powinniśmy wykorzystać każdą okazję na okoliczność (wyboru Trumpa na prezydenta - przyp. red.) - stwierdził Paweł Zalewski.

Jak zaznaczył, sam niedługo leci do Waszyngtonu. Będziemy mieli konsultacje w Departamencie Stanu, ale także będziemy spotykali się z tymi, którzy stanowią zaplecze intelektualne Donalda Trumpa. Chcemy rozmawiać i przekonywać do naszego punktu widzenia - mówił Zalewski. To naturalne w polityce, nie szukajmy tutaj jakiegoś problemu - podkreślił.

Zalewski o europejskiej żelaznej kopule: Chcemy korzystać z wszystkich możliwości, żeby polskie niebo było bezpieczne

Tomasz Weryński dopytywał swojego gościa także o sprawę przyłączenia się przez Polskę do europejskiej "żelaznej kopuły". Wczoraj opiniami na ten temat wymienili się publicznie prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk , po tym jak szef rządu zapowiedział w poniedziałek, że Polska chciałaby się dołączyć do tego pomysłu . Najpierw Duda stwierdził, że taka tarcza to "biznesowy projekt niemiecki". Dla mnie jest nieistotne, kto ma jaki biznes w kwestiach zbrojeniowych czy obronnych. Dla mnie jest istotne to, kiedy Polska będzie bezpieczniejsza - odpowiedział mu Tusk. Potem sprawę łagodził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera podkreślił, że "jeśli (projekt jej utworzenia - przyp. red.) uwzględni polską ofertę technologiczną i system dowodzenia IBCS (który w Polsce już jest dzięki pracy obu rządów), to prezydent taki projekt będzie wspierał".

Chcemy korzystać z wszystkich możliwości, żeby polskie niebo było bezpieczne - stwierdził dziś w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Zalewski. To, że realizujemy nasz projekt z Wielką Brytanią, nie przeszkadza nam we współpracy z innymi państwami - dodawał.

Jak mówił, Niemcy będą współpracowali z Izraelem jeżeli chodzi o zakup systemu obrony dalekiego zasięgu - Arrow 3. Przygotowujemy się na scenariusz najbardziej prawdopodobny, dlatego te systemy - Pilica, Narew, Wisła - są najbardziej logiczne z punktu widzenia zagrożenia, ale też uważam, że powinniśmy współpracować z Niemcami przy wykorzystaniu tych systemów, które kupują od Izraela. Natomiast to, co jest wspólne w systemie naszym i niemieckim, to korzystanie z amerykańskich Patriotów, tu współpraca ma duży sens - tłumaczył wiceszef MON.

Zalewski zapowiedział też, że kolejne baterie Patriot będą do Polski przychodzić do 2026 roku. Już mamy wsparcie w postaci amerykańskiej baterii w okolicach Rzeszowa, czy baterii brytyjskiej. Mamy również niebo chronione przez polskie i sojusznicze samoloty - przypominał wiceminister.

"Prezydent czasami porusza pewne kwestie, nie uzgadniając tego z rządem"

Gość Tomasza Weryńskiego skomentował też słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas szczytu Trójmorza w Wilnie mówił o przekazaniu poradzieckich rakiet przeciwlotniczych Ukrainie. Prezydent niestety czasami porusza pewne kwestie, nie uzgadniając tego z rządem. Tak to wyglądało w tym przypadku. Prezydent jest głową państwa, ale te decyzje podejmuje rząd. Ta kwestia nie była konsultowana w jakikolwiek sposób z rządem - zaznaczył wiceminister obrony narodowej.

Tomasz Weryński dopytywał swojego rozmówcę także o wypowiedź wiceszefa MSZ Andrzeja Szejny, że Polska powinna wesprzeć Izrael w konflikcie z Iranem. Zalewski przekonywał, że jego Szejna miał na myśli wyłącznie wsparcie dyplomatyczne Izraela. Miał na myśli działania Polski na rzecz stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dyplomatyczne - zapewniał nasz gość i podkreślał, że w interesie Polski leży pokój na Bliskim Wschodzie, bo jest ważny dla naszej gospodarki.

W rozmowie pojawił się też wątek modernizacji polskiej armii. Wiceszef MON przyznał, że marynarka niewątpliwie jest obszarem najbardziej opóźnionym, jeżeli chodzi o zakupy, modernizację. Ale program zakupów jest programem kompleksowym. Na boisko trzeba patrzeć całościowo i tak patrzymy. Patrzymy też z punktu widzenia ewentualnych zagrożeń. Program modernizacji polskiej armii jest bardzo konsekwentnie realizowany - zapewniał Zalewski. Zadeklarował też, że niedługo Polska przedstawi swoje wymagania odnośnie zakupu okrętów podwodnych.