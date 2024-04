Stołeczna policja zatrzymała 8 osób, które zajmowały się kradzieżą aut i ich sprzedawaniem. Członkowie grupy usłyszeli już zarzuty.

Zdjęcie z akcji policji / Komenda Stołeczna Policji / Policja

Akcję przeprowadzili policjanci z grupy "Orzeł", którzy rozpracowywali grupę przestępczą, działającą na terenie Warszawy i okolicznych powiatów.

3 członków grupy zatrzymano na gorącym uczynku po krótkim pościgu. To mężczyźni w wieku od 29 do 39 lat, wielokrotnie notowani wcześniej za kradzieże aut. Dokonywali tych przestępstw w silikonowych maskach.

W czasie zatrzymania zabezpieczono skradzioną toyotę, która miała już podrobione tablice rejestracyjne i była pozbawiona urządzeń lokalizacyjnych. W aucie należącym do członków grupy znaleziono z kolei m.in. zagłuszarki sygnału GPS i specjalistyczny sprzęt, służący do awaryjnego uruchomienia pojazdów.

Gang samochodowy rozbity przez stołeczną policję Policja

Później policjanci pojechali do dwóch złodziejskich dziupli na trenie powiatów mińskiego i węgrowskiego. Tam odzyskali dwa skradzione dzień wcześniej auta, zatrzymali właścicieli posesji, a także tzw. "rozbieraków" i paserów (osoby w wieku od 33 do 66 lat).

Według ustaleń stołecznych policjantów, w ciągu dwóch dni szajka ukradła pojazdy o łącznej wartości sięgającej 500 tys. zł.

Zdjęcie z akcji policji / Komenda Stołeczna Policji / Policja

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. 3 mężczyzn odpowie za kradzieże pojazdów, za co grozi do 10 lat więzienia. 4 osoby odpowiedzą za paserstwo, a jedna za jazdę pojazdem z podrobioną tablicą rejestracyjną. Te przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

2 zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. Pozostałych objęto policyjnym dozorem.