Tusk: Będziemy pracowali nad własnymi możliwościami

Jak stwierdził we wtorek Donald Tusk, "na Podkarpaciu będziemy także przygotowywali Polskę do obrony".

Będziemy pracowali nad własnymi możliwościami także balistycznymi, czyli te największe zagrożenia, wobec których dzisiaj Polska nie jest dobrze przygotowana - mówił.

Premier o polskich żołnierzach w Libanie

Premier Donald Tusk stwierdził we wtorek, że posiedzenie Rady Ministrów miało szczególny charakter ze względu na radykalny wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie po ataku rakietowym i dronowym Iranu na Izrael. Szef rządu podkreślił, że uczestnicy wtorkowego posiedzenia rządu, m.in. szef SGWP gen. Wiesław Kukuła, informowali go o polskich żołnierzach, którzy przebywają w Iraku i Libanie w ramach misji ONZ.

Otrzymałem informacje uspokajające o żołnierzach w kontyngencie wojskowym w Libanie. Sytuacja nie jest łatwa, sporą część czasu spędzają w schronach (...), ale nic im nie zagraża i nie są zaangażowani w akcje, które byłyby konsekwencją tego wzrostu napięcia - zaznaczył premier.

Rozmowy o tym, jak "pokawałkowaną Europę (...) uczynić bardziej zintegrowaną"

Szef polskiego rządu powiedział, że prowadzi liczne rozmowy dotyczące obronności z innymi europejskimi liderami.

Przyjeżdżają wszyscy do Warszawy, za chwilę będzie tu też premier Wielkiej Brytanii (Rishi Sunak) - z nimi współpracujemy bardzo blisko, jeśli chodzi o te nasze możliwości obrony powietrznej - mówił Donald Tusk. Jak wskazał, rozmowy z innymi przywódcami dotyczą m.in. tego, jak "pokawałkowaną Europę - także jeśli chodzi o obronę naszego nieba - uczynić bardziej zintegrowaną".

Tusk podkreślił, że współpraca odbywać się będzie m.in. w ramach European Sky Shield Initiative, czyli inicjatywy europejskiej tarczy powietrznej. I nie przeszkadza mi zupełnie, żeby nie było wątpliwości, że głównymi inicjatorami tej inicjatywy były Niemcy - wskazał.

Będziemy dalej współpracować (...) z Brytyjczykami. (...) Będziemy rozwijać nasz system Pilica, Narew, Wisła. Na Podkarpaciu też będziemy przygotowywali Polskę do obrony; będziemy pracować nad własnymi możliwościami balistycznymi - zapowiedział premier.

Jak podkreślił, kluczowa z oczywistych względów będzie współpraca z Amerykanami.

Donald Tusk o Antonim Macierewiczu

Szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej mówił również o tym, że - w jego ocenie - "dzisiaj Polska jest w sytuacji trudniejszej niż mogła by być, gdyby nie decyzje byłego szefa MON Antoniego Macierewicza".

Premier przypomniał, że w 2015 r., pod koniec rządów PO, zapadła decyzja o zakupie Patriotów. Została ona zakwestionowana przez ministra Macierewicza i - zamiast ośmiu baterii - finalnie minister (Mariusz) Błaszczak podpisał umowę na dwie baterie, ale minęły długie, długie lata - wskazywał.

Tusk zwrócił uwagę na to, że "to samo było z postępowaniem przetargowym na uzbrojone drony o znaczeniu taktycznym". Antoni Macierewicz unieważnił trwające postępowania przetargowe - dodał premier. Skończyło się na tym, że stać nas było, w sensie czasu i organizacji, na zakup niewielkiej ilości tego typu dronów, kiedy już wojna na Ukrainie weszła w krytyczną fazę - zaznaczył.

Według Tuska "większość zakupów, jakich dokonano, to skutek nieprzemyślanej strategii, bo tę zniszczył Macierewicz na początku rządów PiS". To nie była konsekwencja przyjętej strategii, tylko paniki, w którą wpadł PiS po wybuchu wojny - ocenił.

Naszym zadaniem dzisiaj jest wykorzystanie każdej możliwości, każdego sojusznika, każdej instalacji na rzecz uzbrojenia polskiego nieba w taki sposób, aby Polska była bezpieczna, tak jak Izrael, od strony nieba. Żeby nie być tak zagrożonym, jak jest dzisiaj Ukraina w czasie wojny z Rosją - zaznaczył szef rządu.

Co powiedział Andrzej Duda o żelaznej kopule?

Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Warszawie z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą był pytany o to, czy będzie wspierał działania rządu dotyczące budowy tzw. żelaznej kopuły nad Europą - razem z innymi państwami Unii Europejskiej, m.in. Niemcami, Wielką Brytanią i Danią. Oświadczył, że Polska od wielu lat buduje system obrony powietrznej oparty przede wszystkim na systemie Patriot.

Odnosząc się do propozycji budowy tzw. żelaznej kopuły nad Europą, prezydent zwrócił uwagę, że to "biznesowy projekt niemiecki", który pojawił się przed dwoma laty. Więc jest relatywnie nowy w stosunku do tego, co my zaczęliśmy budować i jest czymś zupełnie odmiennym - zauważył Duda.

Rozumiem, że pan premier rozważa dodatkowe przystąpienie ewentualnie do tego systemu, bo ja sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy mieli porzucić ten projekt, który od lat budujemy, oparty o system Wisła, o rakiety Patriot, które już są w tej chwili w trakcie dostaw do Polski, o system Pilica, który właściwie jest w tej chwili gotowy - powiedział Duda, że w sprawie tzw. żelaznej kopuły należałoby poznać szczegóły.

Projekt jest projektem niemieckim. Myśmy do tej pory nie rozważali przystąpienia do niego, ponieważ realizujemy swój - we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią i także w oparciu o to, co nasz przemysł wykonuje - mówił Duda. Jak zaznaczył, system, który obecnie jest w trakcie realizacji, jest oceniany jako jeden z najlepszych i najbardziej nowoczesnych na świecie.