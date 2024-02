"Nic mi nie wiadomo, żeby posłanka Monika Pawłowska miała zasilić nasze szeregi" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, pytany, czy Monika Pawłowska - była posłanka najpierw Lewicy, a później PiS - trafi tym razem do Polski 2050. "To decyzja prezydium klubu. Z tego, co wiem, są raczej dość chłodne nastroje wobec takiego transferu" - dodawał.

Pawłowska dołączy do Polski 2050? Gramatyka zabrał głos Karolina Bereza / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pawłowska dołączy do Polski 2050? Gramatyka zabrał głos Robert Mazurek pytał swojego gościa także o zamieszanie wokół Marii Thun. Jak informowały niedawno media, córka europosłanki Polski 2050 Róży Thun została zatrudniona w Centralnym Ośrodku Informatyki, który podlega Ministerstwu Cyfryzacji. Jej praca nie trwała jednak długo. Premier Donald Tusk - jak informowały media - gdy tylko się o tym dowiedział, miał "wpaść w złość" i stwierdzić, że trzeba "odkręcić sprawę". Onet informował następnie, że choć Maria Thun przepracowała jeden dzień, to należy jej się odprawa - ponad 250 tys. zł brutto. Michał Gramatyka stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM, że Maria Thun ma "bardzo szerokie kompetencje". To jest jedna z bardziej kompetentnych i doświadczonych osób, jakie poznałem - stwierdził wiceminister cyfryzacji. To nie są moje decyzje (że już nie pracuje - przyp. red.). Ja ją zarekomendowałem na to stanowisko z pełną odpowiedzialnością, mimo że wcześniej jej nie znałem, ale właśnie w tych obszarach chcemy rozwijać mObywatela - zaznaczał. Robert Mazurek dopytywał, kto kazał ją zwolnić. Media pisały o tym. To odbywało się poza mną. Moja rola w tej sprawie skończyła się na przekazaniu CV - podkreślił gość RMF FM. Mam duży szacunek do Róży Thun. Zresztą ona nigdy nie wpływała i nie wpływa na kariery zawodowe swoich dzieci, a CV pani Marii dostałem za pośrednictwem portalu, który zajmuje się rekrutacjami i jestem absolutnie przekonany, że byłby z niej bardzo duży pożytek w Centralnym Ośrodku Informatyki, który nie podlega mnie - dodawał Gramatyka. Pytany, czy Thun za 1 dzień pracy dostanie ponad 250 tys. zł odprawy, odpowiadał, że nie wyobraża sobie takiej możliwości. Jak dodał, sprawa Marii Thun "z pewnością będzie miała swój dalszy ciąg prawny". Ministerstwo swoi na stanowisku, że nie było pojęcia pracy. Wydaliśmy na ten temat stanowisko. Jest ono takie, że była pani Maria w procesie zatrudnienia - podkreślał. "Przypadki mowy nienawiści powinny być piętnowane" W rozmowie padły też pytania o ostatnie doniesienia Wirtualnej Polski. "305 tys. zł - tyle przez ostatnie 8 lat Platforma Obywatelska zapłaciła jednemu z przedsiębiorców za 'analizy politologiczne'. Jakie? Najpierw partia nie chciała udostępnić dokumentów, zasłaniając się brakiem dostępności. Gdy weszliśmy na ścieżkę sądową, faktury się odnalazły. Według ustaleń WP przedsiębiorca w tym czasie prowadził dwa konta, które promowały polityków Platformy oraz atakowały przeciwników partii, a szczególnie Szymona Hołownię" - poinformował portal. Myślę sobie, że nie powinno być w Polsce miejsca - w internecie, ale także w normalnym życiu - dla mowy nienawiści i takie przypadki powinny być piętnowane. Dobrze, że dziennikarze to naświetlili. Ja też dostawałem przecież po kościach od tego typu kont, bo jest ich na Twitterze dużo więcej. Na szczęście Twitter to nie jest prawdziwe życie, to jest jakaś bańka - stwierdził Gramatyka. Jak stwierdził, "w tej przestrzeni internetu, za którą ja jestem odpowiedzialny, czy osoby, które wspierają nasze ugrupowanie, mowa nienawiści się nie pojawia". Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy w jakimkolwiek sposób finansowali takie wpisy - dodał gość RMF FM. Zobacz również: Wójcik: Zapraszamy von der Leyen na protest rolników

Zgodnie z wolą Hołowni siedmioro posłów PiS ukaranych Opracowanie: Karol Żak