Iran przeprowadził atak rakietowy na Izrael. Teheran wystrzelił pociski w odpowiedzi na rozpoczęcie izraelskiej operacji lądowej przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Konflikt na Bliskim Wschodzie będzie tematem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Tomasz Terlikowski, prowadzący poranny program w informacyjnym Radiu RMF24 zaprosił do Rozmowy o 7:00 w środę prof. Macieja Milczanowskiego. Z ekspertem ds. bezpieczeństwa porozmawiamy o konflikcie na Bliskim Wschodzie, który zaostrza się z godziny na godzinę.

We wtorek po południu Iran odpowiedział na lądową interwencję Izraela w Libanie. W kierunku Tel Awiwu poleciało 200 rakiet. Czy to oznacza rozpoczęcie pełnoskalowej wojny? Jak wpłynie to na sytuację w całym regionie? Między innymi te pytania pojawią się w Rozmowie o 7:00 na antenie Radia RMF24.

Tomasz Terlikowski zapyta również o możliwe scenariusze rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie.

