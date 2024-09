​Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 w poniedziałek będzie Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, a rozmowę z nią poprowadzi gospodarz Poranka Radia RMF24 Tomasz Terlikowski.

Monika Rosa / Marcin Obara / PAP

Politycznym i prawnym tematem ostatnich dni pozostaje zapowiedź wprowadzenia procedury "czynnego żalu", której poddać się mają tzw. neosędziowie. Jak wyglądać miałaby taka procedura, przed kim dokonywać mieliby jej sędziowie, i w jakich słowach trzeba wyrazić opinię, że przyjęcie nominacji było "ich błędem życiowym" - o to pytać będziemy polityczkę KO.

Wyraźnie widać, że koalicja 15 października trzeszczy, i to nie tylko w kwestiach obyczajowych, ale też ekonomicznych. Kredyt zero procent dzieli polityków, ale wyraźnie widać też brak możliwości porozumienia w kwestii związków partnerskich. Jak premier Donald Tusk będzie przekonywał PSL do zmiany zdania w tej kwestii?

I wreszcie kiedy poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta i czy można wykluczyć, że będzie nim Donald Tusk?