"Jesteśmy członkiem Zjednoczonej Prawicy. Pan prezydent zdecydował zgodnie z tradycją desygnować osobę wskazaną przez partię, która wygrała wybory, czyli zajęła pierwsze miejsce. I będziemy działali według tej konstytucyjnej procedury" - powiedział w RMF FM i internetowym radiu RMF24 Michał Woś – wiceminister sprawiedliwości z Suwerennej Polski.

Michał Woś / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Na pytanie prowadzącego rozmowę Bogdana Zalewskiego, czy topór wojenny z Mateuszem Morawieckim został zakopany, wiceminister Michał Woś odpowiedział: nie chodzi o topór wojenny. Chodzi o zasadę, o Polskę. (...) My mamy swoje zdanie. Jeżeli mielibyśmy identyczne zdanie jak PiS, to pewnie bylibyśmy wewnątrz PiS. Mamy inną wrażliwość co do różnych spraw na forum europejskim, które Mateuszowi Morawieckiemu się zdarzyły - w naszej ocenie - niekoniecznie w interesie Polski. Ale to nie są prawy na teraz - zaznaczył.

Zobacz również: Leszek Balcerowicz gościem Porannej rozmowy w RMF FM