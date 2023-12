"Wystarczy 15 podpisów i projekt można wnieść do Sejmu. Natomiast to co się zmieniło w stosunku do poprzedniej kadencji, to nie ma siłowego przepychania większości parlamentarnej. Jest refleksja. Jeśli projekt jest niedopracowany to trzeba go poprawić. I albo poprawić teraz, albo poprawić później. Ja jeszcze nie spotkałem się z poselskimi projektami doskonałymi. Mamy za sobą tradycję 8 lat legislacji, gdzie projekty rządowe były wrzucane posłom. Oni się podpisywali (...) a potem nie wiedzieli co zgłaszają" - tłumaczy gość Pawła Balinowskiego w RMF FM i internetowym radiu RMF24.