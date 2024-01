Skandal podczas egzaminów strzeleckich warszawskich kontrterrorystów z BOA w Szkole Policji w Słupsku. Dwóch funkcjonariuszy było nietrzeźwych, trzech podczas kontroli trzeźwości uciekło. Jak dowiedział się reporter RMF FM, wobec wszystkich mundurowych wszczęto wewnętrzne postępowania.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak dowiedział się nasz dziennikarz, podczas zajęć na strzelnicy policjanci stanęli do egzaminu, którego zdanie uprawniało do przystąpienia do kursu instruktorskiego.

Zanim zdającym wydano broń, prowadzący wyczuł alkohol od funkcjonariuszy elitarnej jednostki BOA. U dwóch wykryto prawie 0,2 promila. W trakcie przeprowadzania testów alkomatem u kolejnych kursantów trzech kontrterrorystów uciekło ze strzelnicy. Ukryli się na terenie policyjnej szkoły.

Służba dyżurna zamknęła wyjścia i odnalazła kursantów, którzy ostatecznie także trafili na badanie krwi. Byli trzeźwi, jednak i wobec tych policjantów sporządzono wnioski o postępowania wyjaśniające.

Z informacji, które uzyskał reporter RMF FM, wynika, że w egzaminie brali udział funkcjonariusze z dwóch wydziałów BOA, które zasłynęły swymi interwencjami podczas strajku kobiet w Warszawie.