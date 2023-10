W sprawie migracji rząd stoi w kącie, tupie nogą i nie broni polskich interesów - ocenił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i radiu RMF24 sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Marcin Kierwiński powiedział też, że zaporę na granicy z Białorusią trzeba przygotować od nowa i wzmocnić ją, bo jest nieskuteczna. Zarzucił TVP i PiS-owi, że wspólnie przygotowują wieczorną debatę, w której wezmą udział m.in. Donald Tusk i Mateusz Morawiecki.

Marcin Kierwiński

Tusk jest gotowy do debaty, choć wiemy, że spodziewać się możemy w telewizji publicznej wszystkiego najgorszego - powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej w odpowiedzi na pytanie o wieczorną debatę. Zmierzą się w niej oprócz Tuska także Mateusz Morawiecki, Szymon Hołownia, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Bosak i Krzysztof Maj.

To nie jest zwykła debata. W tym sensie nie jest zwykła, że to nie jest debata na równych prawach. To jest debata w telewizji publicznej, gdzie nie pracują dziennikarze, tylko funkcjonariusze PiS-u, gdzie wszystko ustawione jest pod PiS (...) Przecież pytania do tej debaty i cały przebieg debaty powstaje na Nowogrodzkiej - powiedział Kierwiński.

Mur na granicy z Białorusią trzeba przygotować od nowa

Zapytany o plany UE dotyczące rozwiązania kryzysu migracyjnego, poseł KO przypomniał, że Polska już wypełniła swoje zobowiązania w sprawie przyjęcia migrantów, gdy zaopiekowała się uchodźcami z Ukrainy. Powiedział, że nie możemy się zgodzić na przyjęcie migrantów, którzy przybywają do innych krajów i mają być relokowani. Jeżeli chodzi o nielegalną migrację, to nie możemy się na to zgodzić. Polacy okazali się heroiczni, otworzyliśmy nasze domy, nasze serca na uchodźców z Ukrainy. Jeżeli chodzi o wszelkie mechanizmy podziału uchodźców my już swoją część wypełniliśmy - mówił Kierwiński.

Od tego mamy rząd, żeby bronił polskich interesów; żeby nie trzaskał drzwiami, stał w kącie i tupał nogami, tylko żeby bronił polskich interesów. Polacy już przyjęli swoich ukraińskich braci i my dzisiaj raczej potrzebujemy wsparcia finansowego od UE, które zadośćuczyni Polakom to, co zrobili dla Ukraińców - mówił w Rozmowie o 7 w RMF FM i RMF24 Kierwiński. Pan premier Morawiecki na razie zajmuje się staniem w kącie i tupaniem i mówieniem: nie godzę się na nic. Nie godzi się na wzmocnienie granic, nie godzi się na wzmocnienie Frontexu, nie godzi się na żadne rozwiązania. Kwestia migracyjna w Polsce wykorzystywana jest do doraźnej, politycznej gry - zarzucił rządowi polityk KO.

Gość Bogdana Zalewskiego zaprzeczył opiniom, że Koalicja Obywatelska jest za rozebraniem muru na granicy z Białorusią. Jego formacja chce ją stworzyć od nowa, bo jak - mówił Kierwiński - w tej chwili jest nieskuteczna, bo nielegalnie przekracza ją tygodniowo kilkaset osób.

Trzeba przygotować od nowa tę zaporę, wzmocnić ją lepszymi systemami teleinformatycznymi (...) Od tego są fachowcy ze straży granicznej. Jeżeli nie będą im przeszkadzali politycy, doskonale będą wiedzieli (jak to naprawić - przyp. red.)" - powiedział gość RMF FM i Radia RMF24. Problem tej bariery polega na tym, że ona jest za niska, za mało wkopana i niewystarczająco uzbrojona w aparaturę teleinformatyczną - dodał. Na zarzut, że KO był przeciw jest powstaniu odpowiedział: "Mówiliśmy, że jeżeli rząd PiS-u będzie budował bariery, to okaże się, że żadnej bariery nie zbuduje (...) Nie zbudował bariery, tylko zbudował płot".

Kto zarabia na aferze wizowej?

Kierwiński zarzucił też rządowi PiS-u, że po zbudowaniu płotu otworzył nasze granice dla wszystkich, którzy nielegalnie kupili polskie wizy. To jest wielki zarzut wobec rządu Morawieckiego (...) oni z jakiegoś powodu celowo przymykają oko na ten proceder. Nie wiem, kto na tym zarabia, nie wiem, którzy politycy PiS-u są w to umoczeni, ale prędzej czy później do tego dojdziemy - powiedział Kierwiński.

To, że wywalili Wawrzyka, nie zmienia faktu, że ten proceder kwitnie (...) w takim procederze uczestniczyć musieli pracownicy MSZ-u. Musieli o tym wiedzieć inni wiceministrowie. Gdzie jest ich odpowiedzialność? Pan Rau nadal jest ministrem. Pan Rau chodzi po bazarach i robi kampanię wyborczą. Pan Rau pojawia się na konwencjach PiS-u i dziwnym trafem nie odpowiada na pytanie o aferę wizową. Oni kryją tą aferę - dodał gość Rozmowy o 7:00 w RMF FM i radiu RMF24.