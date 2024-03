Tusk: To jest nieprawda

Dopytywany, dlaczego polska policja rzucała w protestujących rolników kamieniami czy kostką brukową, co - według dziennikarza - widać na wielu nagraniach udostępnionych w sieci, premier powiedział, że "to jest nieprawda". Jak zaznaczył, "nie ma takich informacji". Jeśli ma pan jakiekolwiek informacje o celowych, zorganizowanych prowokacjach, proszę niezwłocznie udać się na policję oraz do prokuratury i zgłosić ten fakt, ponieważ mówi pan o popełnianych przestępstwach - powiedział Tusk. Zapewnił, że "z całą pewnością będzie przeprowadzone dochodzenie".

Premier powiedział też, że widział w internecie nagrania, o których wspominał dziennikarz. Znam te nagrania, o których pan mówi. Widziałem je. Kilkadziesiąt różnych zdjęć sprzed dwudziestu lat, sprzed pięciu lat, które miałyby świadczyć o brutalności policji. Zgadzam się, że mamy do czynienia z wieloma prowokacjami, ale zapewniam, że nie ta strona (policja - red.) odpowiada za te prowokacje - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że "każdy kto rzeczywiście pozwolił sobie na prowokacje albo dezinformacje - będzie w ten czy inny sposób za to odpowiadał". Na pewno nie jest to policja. Policja zachowywała się niezwykle powściągliwie i została zaatakowana przez niektórych z protestujących kostką brukową. Wszyscy to widzieli. Dysponujemy odpowiednimi materiałami, które na pewno będą pomocne w dochodzeniu do odpowiedzialności tych ludzi - mówił szef polskiego rządu.

Bosak w RMF FM o zamieszkach na proteście rolników

Domagamy się dymisji ministra Kierwińskiego za to, co się wczoraj stało. To się nie mogło stać bez przyzwolenia z góry - powiedział wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak, który był gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Podkreślił, że będzie żądał od premiera informacji w tej sprawie.

Ja byłem na manifestacji rolników, i pod Sejmem i pod kancelarią premiera, w południe, później miałem obowiązki w Sejmie i było bardzo spokojnie - widziałem setki, jeśli nie tysiące protestujących ludzi, którzy byli spokojni i wobec dziennikarzy, i wobec polityków, i wobec policji - powiedział Bosak.

Stwierdził, że "to, co się działo przed Sejmem, to jest dla mnie skandal i to sztucznie sprowokowany". Nasi posłowie byli świadkami tego skandalu - dodał.

Protest rolników w Warszawie

W środę w stolicy odbył się protest rolników, w którym brali udział również m.in. przedstawiciele "Solidarności" oraz leśnicy. Protest rozpoczął się przed południem przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie manifestujący przeszli przed budynki Sejmu. W trakcie protestu doszło do starć manifestantów z policją. W stronę policji rzucano kostką brukową, a służby odpowiedziały gazem łzawiącym.

KSP poinformowała, że w związku z fizyczną agresją niektórych osób protestujących przy ul. Wiejskiej wobec funkcjonariuszy policji, konieczne było wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. "Należy podkreślić, że wcześniej osoby te były wzywane do zachowania zgodnego z prawem" - napisali stołeczni policjanci na platformie X.

Według szacunków ratusza, w środowym proteście uczestniczyło około 30 tysięcy osób. Miasto przygotuje dokumentację zniszczeń infrastruktury miejskiej i rozważa możliwość wystąpienia do organizatorów o pokrycie strat.